Bergedorf. Ein altes Haus dient als sozialer Treffpunkt – samt Sprach- und Kochkursen, Sozialberatung, Kleiderkammer und hoffnungsvollen Gebeten.

Es ist dieser Tage schon eine recht ungewöhnliche Kombination, wenn es in einer russischen Freikirche soziale Angebote und Beratungen für Flüchtlinge aus der Ukraine gibt. So am Brookdeich 180. Wie es dazu kam.