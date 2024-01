Hamburg. Auch die sechs Senderstörche sind auf dem Weg aus dem Winterquartier nach Hamburg. Was der Nabu Hamburg in diesem Jahr plant.

Der erste Storch ist aus dem Süden zurück in Hamburg: Auf einer Weide entdeckte Marion Putfarken vom Reitstall am Altengammer Elbdeich den schwarz-weißen Vogel und meldete ihre Entdeckung umgehend an Storchenvater Jürgen Pelch. Der hat nun auch die Senderstörche im Blick, die sich ebenso auf den Weg in ihre Heimat gemacht haben: Aus ihren Überwinterungsquartieren in Spanien und aus Afrika geht es für Alexander, Christian-Eike, Hanne, Jan, Jürgen und Michael nun in ihre Brutgebiete in Hamburg und Umgebung. Alexander hat dabei wieder einmal den Schnabel vorn: „Der Storch aus Altengamme ist schon von Madrid nach Bordeaux in Frankreich geflogen“, stellt Jürgen Pelch fest.