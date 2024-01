Hamburg. Nachbarn informieren offenbar die Polizei. Die Beamten machen dann eine schreckliche Entdeckung. Was bisher bekannt ist.

Polizisten haben in einer Wohnung in Bergedorf-West die Leichen zweier Menschen gefunden. Das bestätigte ein Hamburger Polizeisprecher am Mittwochnachmittag. Hinweise auf ein Fremdverschulden sollen nicht vorliegen. Todesermittler seien aktuell vor Ort. Nachbarn hatten offenbar die Polizei verständigt, die daraufhin um 12.25 Uhr die Wohnung am Friedrich-Frank-Bogen überprüft und die Toten gefunden hatte.

Nachbarn bestätigen unserer Redaktion, dass es sich bei den Toten um einen erwachsenen Sohn und seine alte Mutter handele; zuerst hatte die Hamburger Morgenpost berichtet. Demzufolge sei nach ersten Ermittlungen möglich, dass der Sohn eines natürlichen Todes gestorben sei und später dann auch die pflegebedürftige, hilflose Mutter. Die Polizei wollte dies zunächst nicht bestätigen.

Zwei Nachbarn berichten, dass es immer wieder zu Konflikten mit dem Mutter-Sohn-Paar gekommen sei. Der Sohn, den die Nachbarn auf Mitte 40 schätzen, sei oft betrunken gewesen und sei immer wieder in der Trinkerszene an der Nettelnburger S-Bahn-Station gesehen worden. Vom Balkon der Wohnung der beiden seien immer wieder Zigarettenstummel nach unten geschnipst worden.

Einmal sei in der Wohnung eine Waschmaschine in Betrieb genommen worden, die offenbar nicht ordentlich angeschlossen war. Daraufhin lief Wasser in eine Nachbarwohnung. Als die Geschädigten die Urheber zur Rede stellten, erhaschten sie einen Blick in die Wohnung der jetzt Verstorbenen. Diese sei altmodisch eingerichtet gewesen, jedoch nicht verwahrlost.