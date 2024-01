Hamburg. Rainer Stubbe holt zu einem Rundumschlag aus. Aus Frust über Oberbillwerder wechselte er jetzt sogar das politische Lager.

Rainer Stubbe kennt sich mit Stadt- und Landschaftsplanung aus. Der 60-Jährige ist studierter Diplom-Ingenieur für Landespflege, hat als Landschaftsplaner Bauleitplanung in der Umwelt- und in der Stadtentwicklungsbehörde vorangetrieben. Stubbe lebt am Billwerder Billdeich, dort, wo sich die Menschen große Sorgen wegen Oberbillwerder machen. Denn der geplante neue Stadtteil in ihrer direkten Nachbarschaft wird große Naturflächen einnehmen, auch solche, die von diversen Landwirten genutzt werden. Auch der Verfall alter Bauernhäuser am Billwerder Billdeich – leerstehende Gebäude im Eigentum der Stadt, die scheinbar keinen Handlungsbedarf sieht – ärgert Stubbe.