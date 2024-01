Allermöhe. Nicht die einzige Kritik, die ein Experte an den Neubauplänen von Schulbau Hamburg in Allermöhe äußert. Was die Behörden sagen.

Am Kurfürstendeich in Allermöhe gibt es ein Bootshaus und ein Funktionshaus für die Bergedorfer Schulen, in dem Jugendliche das Rudern erlernen. Oberstufenschüler greifen dort regelmäßig zu den Skulls – doch es könnten viel mehr sein. Eigentlich. Bereits seit 19 Jahren gibt es einen behördlichen Auftrag, auf dem knapp 2000 Quadratmeter großen Grundstück verschiedene Wassersportarten auch für andere Klassenstufen zu ermöglichen. Doch erst jetzt wird die Planung konkret.