Duell der Comedians auf der Lola-Bühne in Lohbrügge

Fünf Tage Kabarett & Co. in fast allen Clubs der Stadt. Finale im Schmidts Tivoli, „Nacht der Sieger“ in Alma Hoppes Lustspielhaus.

Lohbrügge. Comedy-Fans kommen an diesem Wochenende in ganz Hamburg voll auf ihre Kosten, haben eigentlich sogar die Qual der Wahl: Bei insgesamt 18 Shows innerhalb von fünf Tagen zeigen 20 Nachwuchs-Comedians beim Hamburger Comedy-Pokal ihr Können. Das Ziel der Bühnen-Talente ist einer der drei Pokale, die es am Montag, 29. Januar, beim großen Finale im Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn zu gewinnen gibt – dotiert mit insgesamt 6000 Euro vom Hauptsponsor, dem Hamburger Wohnungsbaukonzern Saga GWG.

Kommt zur Hauptrunde des Comedy-Pokals 2024 am Freitag in die Lola: Das Duo „Marie Diot“ tritt gegen Stand-up-Comedian Andre Kramer an.

Foto: Julia Geusch

Wer aus Bergedorf zumindest zunächst nicht so weit reisen will, reserviert sich für Freitag, 26. Januar, und Sonnabend, 27. Januar, Karten in der Lola, Lohbrügger Landstraße 8. Auf der Bühne tritt das Duo „Marie Diot“ aus Hannover mit Musik und Quatsch gegen den Hamburger Stand-up-Comedian Andre Kramer an. Es ist eine der zehn Hauptrunden-Konkurrenzen, die gleichzeitig in insgesamt zehn Hamburger Clubs laufen.

Hauptrunde und Halbfinale: Zwei Comedy-Abende in der Lola

Tags darauf startet in der Lola eines der fünf Halbfinals. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet am ersten Tag 15 Euro, Sonnabend werden 16 Euro fällig. Karten für alle Shows des Comedy-Pokals 2024 gibt es zuzüglich Vorverkaufsgebühr online bei Ticketmaster.

Der Hamburger Comedy-Pokal versteht sich in jeder Runde als Wettbewerb, bei dem zunächst je zwei Comedians mit ihren 45-minütigen Shows gegeneinander antreten. Wer die nächste Runde erreicht, entscheidet eine Jury, wobei durchaus auch das Publikum zu Wort kommt. Das Genre der Künstler reicht von Stand-up über Kabarett bis zu Musik-Comedy.

Immer überaus kreativ: die Pokale des Hamburger Comedy-Pokals.

Foto: Lola

Am Sonntag lädt dann das Schmidts Tivoli für 19 Uhr zur „2.-Chance-Nacht“ ein (Eintritt ab 18 Euro). Hier treten alle Künstler an, die zwar keines der fünf Halbfinals gewonnen haben, aber eben doch ein „2.-Chance-Ticket“ bekamen. Mit Zehn-Minuten-Beiträgen kämpfen insgesamt fünf Comedians um zwei noch offene Final-Plätze.

Die Endrunde ist für Montag ab 19.30 Uhr wieder im Schmidts Tivoli angesetzt, wo dann um das Preisgeld und die von Nina Helbig gestalteten Pokale gekämpft wird. Zudem gibt es einen mit 500 Euro dotierten Publikumspreis. Die Moderation des Abends (Eintritt ab 19 Euro) übernimmt Comedy-Pokal-Erfinder Sebastian Schnoy. Sein norddeutsches Humor-Gipfeltreffen startet in diesem Jahr bereits in die 21. Saison.

Ganz neu in diesem Jahr ist die „Nacht der Sieger“, die für Dienstag, 30. Januar, in Alma Hoppes Lustspielhaus angesetzt ist. Hier werden die drei Erstplatzierten ihr ausführliches Best-of-Programm präsentieren (Eintritt ab 25 Euro).