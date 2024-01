Bande stiehlt Kennzeichen von Autos – Straftaten geplant?

Täter schlugen am Wochenende am Rand von Lohbrügge-Nord zu. Warum die Polizei Betroffenen dringend rät, den Diebstahl anzuzeigen.

Hamburg. Böse Überraschung für Pkw-Besitzer, die ihren Wagen am Wochenende an den Straßen rund um das Thünen-Holzforschungsinstitut in Lohbrügge-Nord abgestellt hatten: Bisher sind fünf Anzeigen wegen Kennzeichen-Diebstahls bei der Polizei aktenkundig, gut möglich, dass es noch mehr werden.

Die betroffenen Fahrzeuge standen an den Straßen Bornbrook und An der Twiete, wo die Täter vermutlich in den Nächten zum Sonnabend und zum Sonntag zuschlugen. Abgeschraubt wurden die Nummernschilder von mehreren Pkw der Marke Ford, einem Skoda und einem Mercedes-Transporter. Bergedorfs Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht davon aus, dass alle Diebstähle auf das Konto einer Bande gehen.

Diebstahl von Kennzeichen unbedingt anzeigen

Betroffenen Autofahrern rät die Polizei dringend dazu, Anzeige zu erstatten, weil die entwendeten Kennzeichen sehr wahrscheinlich an anderen Fahrzeugen angebracht werden, mit denen Straftaten begangen werden könnten. Zudem ist die Anzeige wichtig, um anschließend im Verkehrsamt neue Nummernschilder beantragen zu können. Ohne oder mit nur einem Kennzeichen darf kein Pkw oder Lkw bewegt werden.