Après-Ski-Party der Feuerwehr in zünftiger Hütten-Atmosphäre

Hamburg. Hulapalu, Schatzi, schenk mir ein Foto oder Anton aus Tirol – solche und viele weitere Hits von der Skipiste sollen am Sonnabend, 27. Januar, im Kulturheim am Mittleren Landweg 78 erklingen und dort für richtiges Hütten-Feeling sorgen. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Allermöhe-Billwerder organisiert dann wieder eine Après-Ski-Party, die nach der Premiere in 2020 und Wiederaufnahme im vergangenen Jahr nun zum dritten Mal gefeiert wird.

Los geht es um 20 Uhr. Während die Getränkepreise stabil bleiben, wurde der Eintritt leicht erhöht: Tickets für 20 Euro gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Und der startet am Montag, 15. Januar, um 18 Uhr am Feuerwehrhaus (Allermöher Deich 33). Im vergangenen Jahr waren am ersten Termin bereits alle Karten verkauft, erinnern sich die Kameraden. Und auch in diesem Jahr gibt es bereits eine große Nachfrage, weiß Lars Oppermann aus dem Organisationsteam. Um sich Karten zu sichern, empfiehlt es sich daher am Montag pünktlich zum Vorverkaufsstart am Feuerwehrhaus zu sein. Der Termin ist bis 20 Uhr geplant.

Après-Ski-Party der FF Allermöhe-Billwerder steigt am 27. Januar im Kulturheim

Bei der Party im Kulturheim wird es Getränke wie Bier, Wein, Aperol und typischen Pisten-Schnaps wie „Willi“ (Williams Birne) an der Bar im Gastraum sowie in einem Zelt auf der Terrasse geben. Dort wird auch der Imbisswagen Halt machen, der das Partyvolk mit Pommes, Schaschlik, Brat- und Currywurst versorgt. Für die passende Musik sorgt ein DJ. Damit auch so richtig winterliche Hütten-Atmosphäre aufkommt, dekoriert die Wehr das Kulturheim mit 25 Tannenbäumen.

Es wird die letzte Party vor der Renovierung des Kulturheims, verrät Kay Hastedt, Vorsitzender des Fördervereins der FF Allermöhe-Billwerder, der 2009 die Regie über das Kulturheim übernommen hat. Im ersten Halbjahr soll das „Kuller“ einen neuen Außenanstrich in Schwedenrot sowie neue Fenster bekommen, kündigt Hastedt an. Eine zweite große Party des Fördervereins soll dort am 5. Oktober steigen, wenn in Lederhosen und Dirndl das Oktoberfest gefeiert wird. Im vergangenen Jahr hatte die FF Allermöhe-Billwerder damit pausiert, weil die FF Spadenland ein großes Oktoberfest gefeiert hatte.