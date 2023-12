Handy-Shop in Bergedorf überfallen: Täter bedroht und fesselt Angestellte

Unbekannter raubt Geschäft in der Fußgängerzone von Bergedorf aus und entkommt mit den Tageseinnahmen. So wird der Mann beschrieben.

Ein Handy-Laden am Sachsentor ist am Freitagabend überfallen worden. Die Polizei bittet die Menschen bei der Fahndung um Hilfe.

Hamburg. Die Polizei in Bergedorf fahndet nach einem Räuber, der am Freitagabend einen Handy-Laden in Bergedorfs Fußgängerzone überfallen hat. Die Kripo geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der unbekannte Mann kurz vor Ladenschluss das Geschäft betrat und sich zunächst als Kunde ausgab.

„Im weiteren Verlauf bedrohte er die beiden 27 Jahre alten Mitarbeiterinnen mit einer Waffe, fesselte sie und flüchtete mit den Tageseinnahmen sowie mehreren elektronischen Geräten in unbekannte Richtung“, berichtet Polizeisprecher Sören Zimbal. Die beiden Mitarbeiterinnen seien unverletzt geblieben. Eine Fahndung kurz nach dem Raubüberfall gegen 18.30 Uhr blieb ohne Erfolg.

Raubüberfall in Bergedorf: So sieht der Täter aus

Deswegen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe und fragt, wer Hinweise zu dem Täter geben kann. Der gesuchte Mann soll circa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein und hatte zum Tatzeitpunkt einen dunklen Vollbart, der trotz einer FFP-2-Maske erkennbar war. Die Opfer berichten zudem, dass Mann akzentfrei Deutsch sprach.

Lesen Sie auch

Während der Tat trug der Räuber eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten, einen langen schwarzen Parka mit Fellkragen, eine dunkle Wollmütze und Strickhandschuhe. Zudem hatte er einen Reisekoffer und eine große Tüte bei sich.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Räuber oder seiner Flucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 (Hinweistelefon) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Bergedorfer Raubdezernat (LKA 173) übernommen.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.