Künstlerhaus Möörkenweg zeigt Malerei, Fotografie und mehr

Bergedorf. Noch wird eifrig gewuselt zwischen den weißen Wänden. Oder in dem einen oder anderen Atelier fleißig gearbeitet. Die Galerie füllt sich allmählich, das wahre Herz des Künstlerhauses am Möörkenweg 18 b-g. schlägt wieder: Es soll doch alles präsentabel sein zur Jahresausstellung, die am zweiten und dritten Adventswochenende viele Freunde, Gäste, Interessierte und potenzielle Kunstkäufer ins Haus im Villenviertel locken soll.

Eine bunte Melange aus Skulpturen, Malereien, Fotografien, Kollagen, Notationen, Plastiken und mehr auf 170 Quadratmetern: „Wir machen keine thematische Ausstellung, haben dieses Mal auch einige Gäste eingeladen“, sagt Farben-Zampano Rolf Naedler und meint damit auch, dass an den vier Ausstellungstagen einige Debütanten dabei sind. So wie zum Beispiel Paolo Moretto: Der Bildhauer, Kollagen- und Textilkünstler freut sich sehr, als „eingeladener Gast“ dabei zu sein.

Künstler vom Möörkenweg: Natur, Musik, viel Schaffenszeit

Selbstverständlich sind auch viele der über 50 Ausstellungsstücke zu kaufen. Über Preise möchte Ausstellungskurator Peter Schindler aber nicht so gern reden – das sei dann schon „Verhandlungssache“. Schindler meint schlicht: „Kunst ist unberechenbar“. Dabei spielen beim beiläufigen Blick auf das, was gerade gehängt oder gestellt wird, natürliche Lebewesen eine Rolle. Wie Bienen oder der Kernbeißer – letztgenannter ist laut Rolf Naedler auf seinem Gemälde deshalb verewigt, „weil der doch immer zu Gast in unserem Futterhäuschen ist“. Wittwulf M. Malyk wiederum mischt in seine Notationen die musikalische Untermalung durch Umweltgeräusche.

In dem zu Ende gehenden Jahr war die Bergedorfer Künstler-Enklave mit zehn Ateliers für studierte Künstler jeder Fachrichtung für Außenstehende vielleicht nicht ganz so präsent. Das lag auch daran, dass für 2023 etwas weniger Ausstellungen auf dem Plan standen, das Arbeiten am Werk im Vordergrund stand. Dieses Jahr sei laut Peter Schindler auf Anträge für finanzielle Hilfen an die Kulturbehörde verzichtet worden.

Wann die Ausstellung für das geneigte Publikum öffnet

Nicht aber auf dieses Muss: Die Jahresausstellung des Künstlerhauses am Möörkenweg ist sowohl am 9. und 10. Dezember als auch am 16. und 17. Dezember immer von 15 bis 18 Uhr zu begutachten. Der Eintritt ist frei, weitere Infos zum Künstlerhaus sind auch auf kuenstlerhaus-bergedorf.de zu finden.

