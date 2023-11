Bergedorf-Tombola: Ab Sonnabend sind die Lose zu kaufen

Bergedorf. Zwei Euro pro Los investieren – und eventuell ein Mobiltelefon oder eine Spielkonsole der neuesten Generation und mit bester Technik abgreifen. Oder wie wäre es mit diversen Einkaufsgutscheinen oder einem schicken Flitzer für das Wochenende? Alles zu gewinnen bei der Tombola der Wirtschaftlichen Vereinigung (WSB), die allerdings etwas später als ursprünglich geplant startet.

Eigentlich sollten die ersten von insgesamt 10.000 Losen bei etwa 20 Händlern im und um das Sachsentor herum schon zum Martinsmarkt am Sonnabend, 4. November, erhältlich sein. Doch daraus wurde nichts, wie WSB-Geschäftsführer Marc Wilken erklärt: „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Loseherstellers müssen wir den Tombolastart um eine Woche nach hinten auf Sonnabend, 11. November, verschieben.“

WSB-Tombola Bergedorf startet später als geplant

Das sei aber tendenziell unproblematisch, weil die WSB mit ihrem Organisationspartner, der Bergedorfer Werbeagentur Die Creativen, sehr stark davon ausgeht, dass wie in den Vorjahren alle Lose weit vor dem letzten Aktionstag, dem Sonnabend, 16. Dezember, verkauft werden. Das macht sich in diesem Jahr besonders für das Bergedorfer Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth bezahlt. Die Einrichtung am Grasredder erhält den Reinerlös, um ihren derzeit 52 Bewohnern im Alter von 5 bis 21 Jahren Wünsche zu erfüllen – ganz oben auf dem Wunschzettel steht dabei ein Basketballkorb.

Dass sich das Mitmachen bei der WSB-Tombola 2023 in jedem Fall auszahlt, dafür sorgt allein schon die Chance auf die spektakulären Hauptpreise. Denn ein Hauptgewinn ist das brandaktuelle iPhone 15 (Neuwert 949 Euro), ein weiterer die sehr populäre Sony Playstation 5 (Neuwert 550 Euro). Ebenfalls zu den begehrtesten Gewinnen dürften Gold- und Silberbarren gehören. Preise im Gesamtwert von 30.000 Euro warten auf neue Besitzer. Wer eine Gewinnnummer ausrollt, dem wird per QR-Code-Scan oder über die WSB-Homepage der Weg zum Geschäft gewiesen, in dem der Preis abgeholt werden kann.