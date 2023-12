Bio-Tannen und Kunsthandwerk: Weihnachtsmarkt auf Hof Eggers

Auf dem Hofgelände in Kirchwerder wird es zum zweiten Advent zauberhaft. Diesmal an zwei Tagen und mit noch größerem Angebot.

Kirchwerder. Auf dem Hof Eggers in der Ohe soll es am zweiten Adventswochenende, 9. und 10. Dezember, wieder magisch werden. Denn dann öffnet auf dem historischen Hofgelände am Kirchwerder Mühlendamm 5 jeweils von 10 bis 18 Uhr zum zweiten Mal der „Winterzauber“, „um die Magie dieser gemütlichen Winterzeit in ihrer ganzen Schönheit zu präsentieren“, schreiben die Organisatoren. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wurde der Weihnachtsmarkt nicht nur auf zwei Tage verlängert, sondern auch das Angebot erweitert.

Neben der alten Scheune aus dem Jahr 1631 wird nun auch die Wirtschaftsdiele des Bauernhauses zum vorweihnachtlichen Schauplatz. Dazu wird das Hofgelände weihnachtlich geschmückt, kündigt Hofchef Henning Beeken an. 14 verschiedene Aussteller präsentieren Kunst sowie handwerkliche, natürliche und nachhaltige Dinge. Bei der Auswahl der Aussteller habe man wieder darauf Wert gelegt, dass selbst gemachte, hochwertige Erzeugnisse aus der Region dabei sind, betont Henning Beeken.

Weihnachtszauber auf Hof Eggers mit Kunsthandwerk und Bio-Tannen

Zum Angebot gehören Holzschalen und Honig, feiner Schmuck aus Edelmetallen, Handgemachtes aus Wolle und Felle, Feines aus Kaschmir, Seidentücher, Baby- und Kinderbekleidung, Deko und Geschenkartikel, Drechsler-Arbeiten, Alt-Metall-Objekte oder Vintage Deko und Möbel. Zudem präsentiert der Freundeskreis Hof Eggers die Arbeit des Vereins, der 1997 gegründet wurde und seitdem den Erhalt des Hofes und seiner historischen Gebäude maßgeblich unterstützt. Seit 2017 wurde die alte Scheune aufwendig unter Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt saniert.

Dafür wurde Altbauer Georg Eggers jüngst im Rahmen eines Senatsempfangs im Rathaus mit dem Förderpreis für hervorragende Restaurierungsleistungen der Wolfgang und Ursula Engelbarts-Stiftung ausgezeichnet. Die Instandsetzung der historischen Scheune ist der bisher letzte Beitrag zur Erhaltung der gesamten Hofanlage. „Diese für die Region typische und in der Vollständigkeit und dem guten Erhaltungszustand einzigartige Hofanlage mit landwirtschaftlichem Betrieb zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist Georg Eggers Lebenswerk“, erklärte die Jury.

Kinderprogramm und winterliche Köstlichkeiten im Hofcafé

Am Wochenende können die Winterzauber-Besucher die besondere Atmosphäre der Scheune genießen. Für die jüngsten Gäste gibt es ein Kinderprogramm mit werken, filzen oder Weihnachtsbäume dekorieren. Im Hofcafé werden zum Winterzauber winterliche Köstlichkeiten wie Bratwurst, Grünkohl mit hausgemachter Kohlwurst und Erbsensuppe, Punsch und Glühwein angeboten. Danach ist das Hofcafé noch einmal am dritten Adventswochenende, 16. und 17. Dezember, geöffnet, bevor es bis März in die Winterpause geht.

Auch den passenden Baum fürs Weihnachtsfest können Besucherinnen und Besucher am Wochenende vom Hof Eggers mit nach Hause nehmen: Die Nordmanntannen mit Bioland-Siegel sind auf dem Tannenhof Bornholdt gewachsen – ganz nachhaltig, ohne gespritzt zu werden: „Damit holt man sich ein echtes Naturprodukt ins Wohnzimmer“, erklärt Henning Beeken. In einer Größe von 1,20 bis 1,50 Meter kosten die Nordmanntannen 35 Euro, 1,80 bis 2,50 Meter kosten 50 Euro.