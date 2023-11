Im Landgebiet werden die Adventskalender wieder lebendig

In Altengamme und Ochsenwerder werden wieder verschiedene Türchen und Tore geöffnet. Was Gemeindemitglieder dort erwartet.

Altengamme/Ochsenwerder. In den Kirchengemeinden Altengamme und Ochsenwerder werden im Advent wieder Türchen und Tore geöffnet, die im „Lebendigen Adventskalender“ in Privathäuser und auch Ställe führen. In der Gemeinde St. Pankratius wird die Tradition nun nach einigen Jahren Pause wieder aufgenommen. Das Pastorat am Alten Kirchdeich 8 macht am Freitag, 1. Dezember, den Anfang. Los geht es um 18 Uhr. Zur selben Zeit wird es an mehr als zehn weiteren Abenden im Advent an verschiedenen Adressen ein etwa halbstündiges Zusammenkommen mit Liedern, Geschichten und Gedichten geben.

Vor einem geschmückten Adventsfenster im Dorf wird es in der Gemeinde St. Nicolai eine kleine Andacht geben. „Der Lebendige Adventskalender ist offen für Jung und Alt, Groß und Klein. Alle sind eingeladen, bei diesem schönen Dorfprojekt mit dabei zu sein und mitzufeiern“, betont Pastor Martin Waltsgott, der sich bei den ausrichtenden Familien im Namen der Kirchengemeinde bedankt. Ein eigener Becher für Getränke, die ausgeschenkt werden, sollte mitgebracht werden.

Kirchengemeinden: Im Landgebiet werden die Adventskalender lebendig

Erster Termin in Altengamme ist am Sonntag, 3. Dezember, bei Familie Holm am Altengammer Elbdeich 242, wo um 11 Uhr ein Hof- und Stallgottesdienst zum 1. Advent beginnt. Für das Zusammensein nach dem Gottesdienst hat die 4. Grundschulklasse der Schule Altengamme-Deich etwas Leckeres zu essen vorbereitet, und es wird auch wieder etwas zu trinken geben, verrät Pastor Martin Waltsgott.

Der „Lebendige Adventskalender“ in Altengamme beginnt meist um 17 Uhr, Abweichungen werden am jeweiligen Tag in der Terminspalte der Vier- und Marschlande-Seite der Bergedorfer Zeitung veröffentlicht. Dort sind auch die Adressen der Türchen in Ochsenwerder und Altengamme zu finden.