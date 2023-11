Autobahn Hamburg – Schäden im Asphalt: A1 und A25 werden zeitweise gesperrt

Am Sonntag und am Dienstag müssen sich Autofahrer auf Umleitungen einstellen. Es sei denn, das Wetter spielt nicht mit.

Moorfleet/Bergedorf. Gleich zweimal müssen sich Autofahrer rund um Bergedorf in den nächsten Tagen auf Umleitungen einstellen: Sowohl die A1 als auch die A25 werden zeitweise gesperrt, um Schäden auszubessern.

Die Auffahrt der Anschlussstelle Moorfleet (Autobahn 1) ist am Sonntag, 26. November, in der Zeit von 3 bis 22 Uhr gesperrt. Grund für die Maßnahme sind Sanierungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Moorfleet und Billstedt. Noch vor der frostigen Zeit sollen Schäden im Asphalt ausgebessert werden. Der Verkehr in Richtung Norden (Lübeck) wird einstreifig geführt. Eine Umleitung über Amandus-Stubbe-Straße, Rungedamm und Hans-Duncker-Straße zur Anschlussstelle Allermöhe auf die A25, zum Autobahndreieck Südost und zur A1 Richtung Lübeck ist ausgeschildert. „Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig und können sich daher noch kurzfristig verschieben“, teilt die Autobahn GmbH mit.

Sperrung der Autobahn 25 am Dienstag

Ähnliches ereilt die A25, bei der Schäden im Bereich der Bergedorfer Anschlussstelle festgestellt wurden, die noch dringend vor dem Winter behoben werden müssen. Das soll am Dienstag, 28. November, passieren. Daher wird der Hauptfahrstreifen zwischen 4 und 15 Uhr gesperrt, zur Rushhour sollen wieder beide Streifen in Richtung Geesthacht frei sein. Die Auffahrt Bergedorf jedoch bleibt noch bis 18 Uhr geschlossen, bis der neu eingebaute Asphalt ausgekühlt und befahrbar ist. Die Ausfahrt nach Bergedorf, so die Autobahn GmbH, stehe uneingeschränkt zur Verfügung.