B404 Verkehr Elbbrücke Geesthacht: Letzte Arbeiten an der Oberseite

Geesthacht. Die Bauarbeiten auf der Oberseite der seit 2021 erneuerten Brücke im Verlauf der B404 über die Elbe in Geesthacht sind weitestgehend abgeschlossen, das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mit. In den kommenden Jahren folgen weitere Sanierungsarbeiten, etwa am Korrosionsschutz der Brücke. Diese Arbeiten erfolgen allerdings unter der Brücke und beeinträchtigen den Verkehr nicht.

Letzte Restarbeiten an der Oberseite der Brücke an der Bundesstraße 404 bei Geesthacht werden ab Montag, 20. November, durchgeführt. Die Arbeiten werden im Zuge einer beweglichen Arbeitsstelle mit halbseitiger Sperrung der Fahrbahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung in der Zeit von 9 bis 15 Uhr durchgeführt und sollen voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.

Elbbrücke Geesthacht: Verkehrsbehinderungen auf der Querung über die B404

Diese Arbeiten konnten im Sommer nicht mehr durchgeführt werden, da die B404 als Umleitungsstrecke für die komplett gesperrte Elbbrücke in Lauenburg (B209) genutzt wurde. Die Restarbeiten umfassen unter anderem den Fugenverguss an den Pfosten der Schutzplanken und an den Geländerpfosten der Brücke.

Der LBV.SH bittet, sich auf die Arbeiten einzustellen sowie um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle. Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Es kann daher kurzfristig zu Verschiebungen kommen. Die Gesamtkosten der Brückensanierung belaufen sich auf 15 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.