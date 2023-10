Drei Geschwister heiraten 1963 – nun feiern Diamant-Paare

Kirchwerder. In Berlin gibt Konrad Adenauer nach 14 Jahren als Bundeskanzler sein Amt ab und in Dallas wird John F. Kennedy ermordet. Ereignisse, die 1963 in die Geschichtsbücher eingingen. Als „Jahr der Hochzeiten“ ist es bei der Familie Gladiator aus Kirchwerder überschrieben. Denn alle Geschwister sind in dem Jahr den Bund der Ehe eingegangen. Nun, 60 Jahre später, sollte das gebührend gefeiert werden. Und welcher Ort wäre für eine dreifache diamantene Hochzeit besser geeignet als die Heimat: Gemeinsam mit 40 Gästen aus der Familie feierten die Paare im Zollenspieker Fährhaus.

Irmgard und Manne Möller heirateten im Mai 1963.

Foto: Privat / privat

Dort hatten sich Anke und Herbert Gladiator sogar einst auf einem Ball kennengelernt, berichtet das Paar, das noch heute am Kirchwerder Hausdeich lebt. Dort war der 88-Jährige gemeinsam mit seinen Schwestern Irmgard und Gunda aufgewachsen. Auch Schwester Katja gehörte zum Kreis der Gladiator-Geschwister und sogar auch zum Kreis der Jubel-Paare, denn auch sie hatte 1963 geheiratet, berichten die Geschwister. Leider ist sie bereits verstorben.

Alle Gladiator-Geschwister kamen innerhalb eines Jahres unter die Haube

Ihre Eltern hätten es damals sehr gelassen aufgefasst, dass plötzlich alle Kinder innerhalb weniger Monate unter die Haube kamen, erinnern sich die Geschwister. Schließlich hatten die Töchter und auch der Sohn zu dem Zeitpunkt das elterliche Nest auch bereits verlassen. Als erste traute sich damals die Jüngste: Irmgard, heute 83 Jahre alt, gab Manfred „Manne“ Möller (82) aus Bergedorf im Mai das Ja-Wort. Das Paar, das auf der anderen Elbseite in Stelle lebt, lernte sich auf einer Feier im Kanuclub an der Bille kennen und hat eine Tochter, die mit ihrem Mann in den USA lebt und von dort zur diamantenen Hochzeit anreiste.

Anke und Herbert Gladiator gingen im September 1963 den Bund der Ehe ein.

Foto: Privat / privat

Geheiratet werden konnte damals noch im Standesamt Howe, wo auch Anke und Herbert Gladiator im September 1963 heirateten. Das Paar hat zwei Kinder, vier Enkel und drei Urenkel. Zwei Kinder und drei Enkeltöchter haben auch Gunda und Heiko von Lanken-Schulz, die im Oktober vor 60 Jahren den Bund der Ehe eingingen. Der heute 87-Jährige, der aus Nordfriesland stammt, kam einst zum Jura-Studium nach Hamburg und fand eine Studentenbude in Bergedorf. Über den Ruderclub wurde er Gast bei einer Kellerparty, auf der er seine spätere Frau Gunda (heute 84) kennenlernte.

Gunda und Heiko von Lanken-Schulz gaben sich im Oktober 1963 das Ja-Wort.

Foto: Privat / privat

Das Paar zog weit in die Ferne: In Leverkusen, wo Heiko von Lanken-Schulz bei der Bayer AG tätig war, leben sie noch heute. Für die Feier kamen nun aber alle zurück in die Vierlande, dorthin wo alles begann. Und dabei durfte auch eine gehörige Portion Plattdeutsch nicht fehlen. Zu Gast war die Vierländer Trachtengruppe, die hervorragend getanzt und gesungen hätten, loben die Jubel-Paare. Und auch selbst stimmten sie einige alte plattdeutsche Lieder an, wie den „Hamborger Veermaster“ oder ein Hochzeitslied, das sie auf sich selbst umgedichtet hatten. „Das war eine richtige Vierländer Feier, einfach wunderschön“, da waren sich alle einig.