Stadtschreiberin im Körberhaus: Wie die Bergedorfer sich und ihre Welt sehen

Bergedorf. Stadtschreiberin Franziska Schubert lädt für Sonnabend, 23. September, zum Wiedersehen in die Bücherhalle im Körberhaus an der Holzhude 1. Fast genau ein Jahr ist es her, dass die studierte Schauspielerin bei ihrem Gastspiel im Einkaufszentrum CCB und der anschließenden Lesung in der Bibliothek der Sternwarte ein ganz eigenes Bild der Bergedorfer zeichnete. Tenor: „Hier lebt eine vitale, bunte Gesellschaft, die engagiert, interessiert und begeistert ist – oder aber auch das genaue Gegenteil.“

„Bergedorf als Mittelpunkt des Universums“ könnte die Überschrift über jenem legendären Text lauten, den Franziska Schubert auch am 23. September wieder dabei hat. Bei kostenlosem Eintritt gestaltet die Bremerin von 12 bis 13.30 Uhr in der Bücherhalle eine literarische Matinee, bei der es auch um Satire und gefühlvolle Musik geht.

Stadtschreiberin: Titanic-Kolumnistin und -Mitherausgeberin Ella Carina Werner als Gast

Als Gäste begrüßt Franziska Schubert die Hamburger Redakteurin und Autorin Ella Carina Werner. Die 44-Jährige kann auf eine Karriere bei namhaften Zeitungen und Zeitschriften zurückblicken, darunter die Frankfurter Rundschau, Zeit online, die taz und das Satire-Kultblatt Titanic, wo sie bis heute als Kolumnistin („Rosen in Beton“) und Mitherausgeberin tätig ist. Zudem ist Ella Carina Werner Mitglied der monatlichen Lesebühne „Dem Pöbel zur Freude“ im „Centralkomitee“ am Steindamm in St. Georg.

Ella Carina Werner, Mitherausgeberin des Satire-Magazins Titanic, ist am Sonnabend Gast von Stadtschreiberin Franziska Schubert bei ihrer Matinee in der Bergedorfer Bücherhalle im Körberhaus.

Foto: Julia Schwendner

Für den musikalischen Rahmen der Matinee sorgt Stine Ebbersmeyer, alias Zurya. Die Gitarristin besticht durch ein großes Repertoire an Klangwelten und einer starken Stimme. Denn passend zur Literatur hat auch Zurya mit ihren Liedern einiges zu erzählen.

Wichtigste Frage an die Bergedorfer lautet wieder: „Alles in Ordnung?“

Gastgeberin Franziska Schubert – in der Bücherhalle natürlich assistiert von Katelijne Gillis, Initiatorin des Projekts „Hamburger Stadtschreiberin“ – freut sich auf ein Wiedersehen mit vielen Bergedorfern. Und natürlich auf neue Antworten auf die rhetorische Frage, die sie im Oktober 2022 den vielen Besuchern ihres „Büros“ im ehemaligen Tee-Kontor im CCB-Obergeschoss stellte: „Alles in Ordnung?“

Wer die Matinee in der Bücherhalle verpasst, hat am Abend des 23. September in Harburg noch eine zweite Gelegenheit zum Wiedersehen mit Franziska Schubert und ihren Gästen. Für 18 bis 20 Uhr lädt sie – ebenfalls bei freien Eintritt – ins historische Kontorhaus der Kulturwerkstatt am Harburger Binnenhafen am Kanalplatz 6.