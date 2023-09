Bergedorfer Adventskalender stimmt schon jetzt auf Weihnachten ein

Sabine Lorenz (l.) und Charlotte Klack-Eitzen nehmen Buchhändler Jörg Johannsen in ihre Mitte.

Bergedorf. Kaum stand der Herbstanfang im Kalender, rutscht der Mensch gedanklich schon in den Dezember – schließlich will der doch meist gut vorbereitet sein. Daher startet auch der Verkauf von Bergedorfer Weihnachtskugel und Adventskalender schon früh. Ab sofort kann jeder zugreifen und sich ein Exemplar sichern.

Charlotte Klack-Eitzen und Sabine Lorenz aus der Kirchengemeinde St. Petri und Pauli haben gut 50 Geschäftsleute angesprochen und um Spenden für die 24 Türchen gebeten. Denn wie gewohnt hat jeder Kalender eine Gewinnzahl, und hinter jedem Türchen steht ein möglicher Gewinn. Das können Gutscheine sein für ein Buch, eine Massage oder Süßigkeiten, für Tee, Obst oder Spielwaren. Der funkelnde Hauptgewinn wird diesmal von Juwelier Dwenger gestiftet: ein Gutschein über 500 Euro.

Berrgedorf: St.-Petri-und-Pauli-Adventskalender stimmt auf Weihnachten ein

Die insgesamt 2000 Adventskalender sind mit einem Bild geschmückt, das die Konfirmandin Frederike Hellmund gemalt hat, „es gefiel uns einfach besonders gut“, sagt Klack-Eitzen. In diesem Jahr habe man viele neue Spender gewinnen können, darunter etwa die Spirituosen-Manufaktur von Have, das Schuhgeschäft Höber oder auch das Körberhaus. Freikarten gibt es zudem für das Bergedorfer Schloss und das Bille-Bad. Hübsch ist sicher auch, dass das Kinderhaus St. Elisabeth einen Gewinner zum Kaffeetrinken am Grasredder einlädt.

„Einmal habe ich sogar meinen eigenen Gutschein gewonnen, also eine Führung durch die Kirche St. Petri und Pauli“, erinnert sich Charlotte Klack-Eitzen lachend an den Zufall – und hatte das Angebot dann weiterverschenkt.

„Die ersten 40 Kalender sind schon verkauft, jeweils für 5 Euro. Die Leute fragen wirklich jetzt schon nach“, freut sich Jörg Johannsen, Inhaber der Sachsentorbuchhandlung. Hier wie auch im Kirchenbüro und im Weltladen werden die Adventskalender verkauft, ebenso bei der Bergedorfer Zeitung, die ab dem 1. Dezember in der Rubrik „Termine“ die täglichen Gewinnnummern veröffentlicht.

Erlös für die Jugendarbeit der Kirche

Der Erlös von etwa 8500 Euro fließt in die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde: „Ein Lüneburger Student der Sozialen Arbeit hilft uns dreimal wöchentlich am pädagogischen Mittagstisch und Anfang November auch beim Martinsmarkt. Diesmal wollen wir wieder mit Kaffeezelt auf dem Vorplatz feiern“, berichtet Sabine Lorenz.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zitronengelb ist die neue Kugel – samt Weihnachtskatze vor dem Körberhaus.

Foto: Privat / bgz

Nicht zuletzt ist auch der Hasseturm, gleich neben der Kirche, eine Anlaufstelle für Weihnachtliches: Hier bei der Bergedorf-Info wurde bereits die neue Weihnachtskugel ausgeliefert, die bei vielen Bergedorfen längst Sammlerwert hat. Diesmal, bei der inzwischen 13. Ausgabe der acht Zentimeter großen Kugel, zeigt sie auf zitronengelbem Hintergrund das neue Körberhaus an der Holzhude.

Auch interessant

„Wir haben 360 Exemplare, die wieder für jeweils 9,95 Euro verkauft werden“, sagt Gerd Kekstadt, dem aufgefallen war, dass auffällige Farben besonders beliebt sind: „Ein grüner Tannenbaum auf Dunkelgrün läuft natürlich weniger als die Mühle oder das rote Rathaus, die schon längst ausverkauft sind.“ Im vergangenen Jahr war es der Vierländer Ewer auf rosa Hintergrund. Wer nun also das neue Motiv erwerben möchte, kommt dienstags bis sonnabends zwischen 10 und 14 Uhr in den Hasseturm.