Unternehmen gesucht: Försterei Bergedorf gibt Weihnachtsbaumverkauf ab

Bergedorf. In vielen Familien ist es Tradition: Alljährlich besuchen viele Menschen den Weihnachtsbaumverkauf der Revierförsterei Bergedorf in der Hamburger Landstraße 17a in Wentorf. Nun wird der Verkauf der Weihnachtsbäume für die kommenden Jahre (2023 bis 2025) an ein privates Unternehmen gegeben. Darüber informiert jetzt das Bezirksamt Bergedorf – und hofft aus viele Bewerbungen.

Die Ausschreibung hat laut Bezirksamt nur organisatorische Gründe, ändern werde sich nichts: Die Revierförsterei sei weiter präsent, nur der Verkauf werde ausgeschrieben. Ausschreibungen habe es auch schon in den Jahren davor gegeben, nur von anderer Stelle.

Revierförsterei Bergedorf: Wer will Tannenbäume verkaufen?

Sicher ist, wer den beliebten Tannenbaumverkauf übernehmen möchte, der muss schnell sein: Schon bis zum 22. September müssen schriftliche Bewerbungen beim Bezirksamt eingehen. Zudem sind einige Auflagen mit der Bewerbung verbunden.

Denn die Eckdaten sind fix: So soll der Verkauf der Weihnachtsbäume „jeweils am Montag vor dem ersten Adventswochenende beginnen und täglich bis einschließlich 23. Dezember sichergestellt sein“, heißt es. Außerdem soll an zwei konkret terminierten Adventswochenenden ein Bratwurststand und ein Glühweinstand betrieben werden (jeweils Freitag, Sonnabend und Sonntag).

Nachweise für „Motorsäge führendes Personal“ benötigt

Und es geht weiter: Auch Schmuckgrün muss in ausreichender Menge und Kranz-Qualität zum Verkauf angeboten werden. Zudem dürfen auf dem Hof der Revierförsterei Bergedorf ausschließlich ökologisch produzierte Weihnachtsbäume nach zertifizierten Standards verkauft werden.

Wer all das erfüllen kann, kann sich bis zum 22. September, 14 Uhr, per Mail an tim.laumanns@bergedorf.hamburg.de bewerben. Die Unternehmen müssen allerdings „geeignet“ sein, müssen unter anderem eine Referenzliste mit ähnlichen Veranstaltungen vorlegen. Wer akzeptiert wird, hat noch einen weiteren Marathon vor sich: So braucht es etwa Nachweise „für das Motorsägen führende Personal“. Wer zunächst Fragen zur Bewerbung hat, kann sich ebenfalls per Mail an Förster Tim Laumanns wenden.