Schule Hamburg: Was Sie Senator Ties Rabe schon immer fragen wollten

Diskussion Was Sie Schulsenator Ties Rabe schon immer fragen wollten

Curslack. Die Gemeinschaft Vier- und Marschlande (GVM) hat Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) für Mittwoch, 4. Oktober, zur Diskussionsrunde in Clausens Vierländer Landhaus eingeladen. Von 18 Uhr an soll es im Curslacker Heerweg 2a um die Themen Ernährung, Werken und Kochen in Schulen gehen. Der Abend beginnt mit einem Kurzvortrag von Ties Rabe, dem sich eine Diskussionsrunde anschließen soll.

Unter dem Motto „Was ich den Schulsenator schon immer fragen wollte“ sollen verschiedene Themenkomplexe zur Sprache kommen. Etwa möchte die GVM mit dem Senator diskutieren, wie Kinder besser auf eine duale Ausbildung vorbereitet werden könnten und bei ihnen beispielsweise durch Werkunterricht, Haushalts- und Ernährungslehre Spaß und Freude an Berufen in Handwerk, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft und Dienstleistung geweckt werden können. Insbesondere Vertreter der Gewerke und genannten Berufsgruppen sind zur Diskussion dieser Fragen eingeladen.

Mit dem Schulsenator diskutieren über Ernährung, Werkunterricht oder Künstliche Intelligenz

Ebenso ist es der GVM ein Anliegen, regionale, gesunde Ernährung aus hiesigen Produkten in Schulen für alle Schülerinnen und Schüler zu etablieren. Auch dazu soll der Politiker Stellung beziehen. Und zudem einschätzen, welche Rolle Künstliche Intelligenz (KI) in Schulen spielen wird. Worauf müssen Eltern und Erzieher achten? Und was bedeutet die Entwicklung für uns alle?

Gäste sind herzlich willkommen, an dem Abend und der Diskussion teilzunehmen. Ebenso werden GVM-Mitglieder um Anmeldung gebeten bis zum 27. September unter Telefon 040/723 17 39 oder 040/72 37 73 40 oder per E-Mail an info@gvm.hamburg.