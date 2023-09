Eröffnung des Plietsch in Bergedorfs City: Leuchtturmprojekt für andere?

Nun ist das Künstler- und Handwerkerhaus am Markt offen. Was sich Bergedorfs Verwaltung von dem Haus verspricht.

Bergedorf. So viel Trubel gab es in den vergangenen Jahren eher selten in der durch Leerstände gezeichneten Bergedorfer Innenstadt. Doch am frühen Donnerstagabend bilden sich Trauben von Menschen auf dem Bergedorfer Markt, vor dem Haus Sachsentor 23. Was die Leute dort treiben? Sie feiern die Eröffnung des Künstler- und Handwerkerhauses Plietsch, ein Projekt, das die Innenstadt auch wieder aufleben lassen sollen.

Auf diesen Moment haben die Stadtteilmanagerinnen Julia Staron und Tanja Tribian lange hingearbeitet, jetzt ist es endlich so weit: Mit den Worten „Herzlich willkommen“ öffnen sie die Türen zum Plietsch. Dahinter befindet sich ein offener Raum mit bunten Bildern an den Wänden, großen Tischen mit Sitzgelegenheiten, einem Klavier zum freien Musizieren. „Es ist ein Raum für kreative Ideen, der zeigt, dass wir unsere Innenstadt nicht aufgeben“, stellt Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann bei ihren Grußworten fest.

Bergedorf City: „Wir können hier ein Leuchtturmprojekt schaffen“

Auch Marlene Sandecki, Bergedorfs Wirtschaftsbeauftragte, ist sichtlich stolz, dass die ehemalige Filiale des Bekleidungsgeschäfts Only künftig als Platz für Ausstellungen, Ateliers, Workshops und viele weitere Events und Experimente dient: „Wir können hier ein Leuchtturmprojekt schaffen, dessen Strahlkraft weit über Bergedorfs Grenzen hinaus wirkt.“ Ein Vorbild für andere kreative und soziale Einrichtungen soll es sein. Das hofft auch Julia Staron, denn sie weiß: „Die Innenstädte der Zukunft bestehen längst nicht mehr nur aus Einzelhandel. Hier möchten wir Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst auszuprobieren, auch ob ihre Ideen und Projekte wirtschaftlich funktionieren.“ Dafür seien die Räumlichkeiten ideal, denn die Fläche ist mietfrei nutzbar.

Ab jetzt hat das Plietsch dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 Uhr an bis in den Nachmittag hinein geöffnet. Dazu kommen noch zwei feste Sprechzeiten beim Citymanagement, dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Die erste Doppelausstellung ist auch schon auf dem Weg: Ab Freitag, 15. September, stellt das Kultur- und Geschichtskontor Bergedorf „860 Jahre Bergedorf“ und „Bergedorf für Kinder“ vor.