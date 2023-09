Neuer Laden in Bergedorfs Innenstadt: Im Sachsentor gibt es bald Barfußschuhe

Bergedorf. 140 Filialen und Outlets gibt es bereits deutschlandweit. Nun kommt Bergedorf hinzu: Im Sachsentor 53 wird im September ein LeguanoBarfußschuhladen seine Türen öffnen. Es ist der erste im östlichen Hamburger Speckgürtel: Bisher gibt es, neben der Hamburger City, nur Shops in Ahrensburg und Lüneburg.

In den vergangenen Tagen konnten Passanten bereits beobachten, dass sich in dem leeren Laden links von Optiker Bode etwas tut: Mehrere Lieferwagen luden Ware und Regale aus. Zudem wurde damit begonnen, das Schaufenster einzurichten.

Warum es den Barfußschuhladen nach Bergedorf zieht

Eröffnet wird am Sonnabend, 16. September, 10 Uhr, bestätigt das Unternehmen. Leguano hat sich bewusst für Bergedorf entschieden: Das Unternehmen gehe nicht nur in Innenstadtlagen, sondern „ebenso gerne in die ,ruhigeren’ und beschaulicheren Stadtteile oder Vororte“, so Sprecherin Anja Schäffer. Im Bergedorfer Sachsentor werde künftig auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern „nahezu das gesamte Sortiment“ angeboten. Die Bergedorfer Filiale wird immer von montags bis sonnabends, 10 bis 18 Uhr, geöffnet sein.

Verkauft werden Schuhe, die ein „Barfußgefühl vermitteln“ und den Bewegungsablauf so wenig wie möglich einschränken sollen, wirbt Leguano. So würden die Füße optimal geschützt und die Fußmuskulatur werde reaktiviert. Das führe zu einer Stärkung des gesamten Bewegungsapparats. „Regelmäßiges Barfußgehen hilft bei Rückenschmerzen und beugt Fuß- und Gelenkfehlstellungen vor. Sogar Kopfschmerzen und Migräne können gelindert werden“, ist Geschäftsführer Helmuth Ohlhoff überzeugt.

Ohlhoff hatte Leguano 2009 gegründet und 2013 den ersten Laden eröffnet. Inzwischen ist Leguano nach nicht nur in Deutschland, sondern auch international auf Erfolgskurs: Es gibt Stores auf Mallorca, in Tschechien, Polen, Australien und Kanada.

Leguanos gibt es für jedes Alter, auch für Kinder. Die Zielgruppe sind aber weniger die ganz jungen Kunden, sondern eher Naturliebhaber, Sportfans oder ältere Kunden, die den Komfort zu schätzen wissen.