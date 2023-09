150 Jahr bz: Mit Aperol Spritz beim Old Folks Boogie in der Lola

150 Jahre bz Mit Aperol Spritz beim Old Folks Boogie in der Lola

Lohbrügge. Bei der beliebten Ü-30 Party an jedem zweiten Sonnabend im Monat steht aktuelle Musik im Vordergrund. Aber natürlich erklingen auch die guten alten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Dafür sorgt DJ Terry an den Reglern und garantiert feinste Tanzmusik – so auch wieder am Sonnabend, 9. September.

150 Jahre bz: Coupon ausschneiden und an der Bar zeigen

Diesmal wird der Old Folks Boogie von der Bergedorfer Zeitung präsentiert, die im nächsten Jahr ihren 150. Geburtstag feiert. Wer also einen Coupon aus der aktuellen Bergedorfer Zeitung mitbringt, bekommt einen Aperol Spritz für 5 Euro anstatt 7,50 Euro.

Der Einlass zur Bar und zur Abendkasse (Eintritt: 12, ermäßigt 10 Euro) beginnt an der Lohbrügger Landstraße 8 um 21 Uhr. Die Disco startet eine Stunde später, wobei im Saal fröhlich bis 4 Uhr getanzt werden kann – schließlich ist es die erste Old Folks Boogie-Party nach der Sommerpause!