Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein laden zum „Job-Date“ in Bergedorf ein

Hamburg. Gut 80 Busfahrer/innen werden gesucht, dazu etwa 50 Mechatroniker und Elektriker in den Werkstätten oder neue Kollegen, die sich in der Verwaltung um die Buchhaltung, das Personal oder den Kundendialog kümmern. Jedenfalls haben die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) aktuell viele Stellenangebote ausgeschrieben und laden Interessierte für Sonnabend, 2. September, zum „Job-Date“ ein. Von 10 bis 16 Uhr ist auf dem Bergedorfer Betriebshof am Curslacker Neuer Deich 37 willkommen, wer das Unternehmen am „Tag der Stadtwirtschaft“ kennenlernen will.

VHH laden zum Job-Dating ein

Einige Mitarbeiter wollen davon berichten, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Zudem steht das Team der Personalabteilung für Fragen bereit: Welche Voraussetzungen brauche ich für meinen Traumjob? Wie läuft der Einstellungsprozess ab? Und was verdiene ich eigentlich bei den VHH?

Wer mag, kann gleich die Bewerbungsunterlagen mitbringen: Ähnlich wie bei einem Speed-Date besteht vor Ort die Möglichkeit zu einem Vorstellungsgespräch. Auch wer sich für eine Ausbildung interessiert, ist beim Job-Date richtig und kann erfahren, welche Ausbildung zu wem passen könnte.