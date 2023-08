Polizei Hamburg: Falschfahrer verursacht schweren Unfall auf A25

Der Taxifahrer fuhr in der Nacht zum Dienstag in falscher Richtung auf der A 25 in Neuallermöhe. Ein Jaguar konnte nicht mehr ausweichen.

Neuallermöhe. Ein Falschfahrer hat in der Nacht zum Dienstag auf der A 25 in Fahrtrichtung Osten einen schweren Unfall verursacht. An zwei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die beiden Fahrer der Autos, zwei 63-jährige Männer, hatten wohl einen Schutzengel und wurden trotz der Schwere des Aufpralls nur leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 2.40 Uhr nachts zwischen den Anschlussstellen Allermöhe und Neuallermöhe. Dort war ein Taxifahrer, der keinen Fahrgast im Wagen hatte, mit seinem VW Touran offenbar in die falsche Richtung auf die Autobahn aufgefahren, brauste nun in Richtung Westen/Hamburger City.

Der 63-Jährige bemerkte seinen Fehler, entschied sich nun, zu wenden. Doch als der Wagen quer auf der Fahrbahn stand, näherte sich der Jaguar eines anderen 63-jährigen Mannes. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, sodass der Wagen in das Taxi knallte. Beide Fahrzeuge wurden auch noch gegen die Leitplanke geschoben, die ebenfalls demoliert wurde.

Die beiden Fahrer klagten anschließend über Schmerzen, wurden im Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Diese konnten sie später aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Bei dem Unfallfahrer wurde kein Atemalkohol gemessen. Da er jedoch angab, Medikamente genommen zu haben, wurde eine Blutprobe veranlasst.

Die Autobahn 25 musste für die Aufräumarbeiten zwei Stunden – zwischen drei und fünf Uhr – zwischen Allermöhe und Neuallermöhe-West gesperrt werden. Wegen der nächtlichen Uhrzeit bildeten sich jedoch laut Polizei keine Staus.

