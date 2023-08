Polizei Bergedorf: Beim Ladendiebstahl erwischt - Pärchen in U-Haft

Die beiden Georgier hatten einen ausgeklügelten Plan, um ungehindert die Kasse passieren zu können. Jetzt sitzen sie in U-Haft.

In der TK-Maxx-Filiale im CCB ist ein Diebespärchen erwischt worden.

Bergedorf. Ein Mann (48) und eine Frau (53) haben es in der TK-Maxx-Filiale im CCB Bergedorf etwas zu offensichtlich probiert: Nach einem missglückten, großzügigen Ladendiebstahl sitzt das Pärchen vorerst in Untersuchungshaft.

Am Sonnabend gegen 16.55 Uhr betraten die beiden Georgier den Textil-Discounter und handelten dann arbeitsteilig. Während der 48-Jährige von diversen Anziehsachen die Sicherheitsetiketten abschnitt, versuchte die 53-Jährige das Ganze zu verdecken und stellte sich davor. Dann verstauten die beiden die Ware in einer mitgebrachten Tasche und bewegten sich in Richtung Ausgang – ohne die Artikel bezahlen zu wollen.

Doch die Videoüberwachung beziehungsweise die wachsamen Augen der Ladendetektive ließen den „Beutezug“ nicht einfach so geschehen: Als das Paar den Kassenbereich passieren wollte, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen, mussten ihre Tasche leeren und sich kurz darauf der polizeilichen Befragung und Personalienaufnahme stellen. Da die beiden über keinen festen Wohnsitz verfügen, sitzen sie nun vorerst hinter schwedischen Gardinen.