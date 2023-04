Mutiger Kassierer vertreibt Tankstellenräuber

Bewaffnet hatte ein Maskierter den Verkaufsraum betreten. Am Ende missglückte der geplante Raub. Polizei Bergedorf sucht Zeugen.

Bergedorf-West. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der in der Nacht zu Sonntag versucht hat, die bft-Tankstelle am Ladenbeker Furtweg zu überfallen. Dabei wurde er aber offenbar überrascht vom Widerstand, den sein Opfer leistete.

Der Täter (etwa 30 Jahre alt, sportliche Statur, auffällig helle Augen, ganz in Schwarz gekleidet mit Skimaske) betrat um 1.13 Uhr den Verkaufsraum, zückte ein Messer und bedrohte damit einen Tankstellen-Angestellten (43) sowie einen Kunden (35). Er forderte die Herausgabe von Bargeld.

Tankstellenüberfall: Kassierer und Kunde bleiben unverletzt

Allerdings: Der Kassierer wehrte sich in der bedrohlichen Lage, es soll nach Angaben der Polizei zu einem Gerangel zwischen Messermann und Mitarbeiter gekommen sein. Am Ende der Auseinandersetzung flüchtete der maskierte Mann ohne Beute in Richtung Billwerder Billdeich. Kunde und Kassierer blieben unverletzt.

Das Bergedorfer LKA 173 (Raubdezernat) hat die Ermittlungen übernommen und fragt, wer zur Tatzeit den Verdächtigen gesehen haben könnte. Eine Sofortfahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Hinweise ergehen an die Rufnummer 040/428 65 67 89.