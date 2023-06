Hamburg: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und macht einen Fehler

Hamburg. Mehr als 50 Anzeigen und eine spektakuläre Verfolgungsjagd sind die Bilanz einer Verkehrskontrolle der Polizei auf dem Overwerder Hauptdeich in Bergedorf. Mehr als zehn Beamte waren am Freitag von 14 bis 20 Uhr auf der Deichstraße in Höhe des Hohendeicher Sees im Einsatz, nachdem es zuletzt diverse Beschwerden über zu laute und zu schnelle Motorräder gab.

Das Ergebnis: Mehr als 40 Biker und fünf Autofahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50, viele davon sogar sehr deutlich. Gegen weitere fünf Motorradfahrer wurden Anzeigen wegen des Erlöschens ihrer Betriebserlaubnis geschrieben: Sie hatten an Technik oder Getriebe ihrer Zweiräder unerlaubte Veränderungen vorgenommen – teils um die Geschwindigkeit zu erhöhen, hauptsächlich aber, um sie mit einem besseren Sound zu versehen, also unzulässig laut zu machen.

Polizei Hamburg: Motorradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Alle Verkehrssünder wurden kurz nach der Geschwindigkeitskontrolle gestoppt. Nur einer kam der Aufforderung der Polizei nicht nach. Um 18.30 Uhr gab der Fahrer einer Honda CBR 1000RR Gas, als er die Kelle der Beamtin sah. Verfolgt von einem Einsatzfahrzeug raste er mit jetzt deutlich zu hoher Geschwindigkeit Richtung Zollenspieker.

Nach den gut drei Kilometern bog er noch in Sichtweite seiner Verfolger ab. Vermutlich wollte er sich mit seiner Honda irgendwo in Zollenspieker verstecken. Doch der offenbar nicht ortskundige 29-Jährige machte einen entscheidenden Fehler: Er steuerte seine schwere Maschine ausgerechnet in eine Sackgasse.

Die brauchten die Beamten nur zu sperren. Wenige Minuten später stellte sich der Raser. Bei seiner Überprüfung wurde schnell deutlich, warum er sich der Kontrolle entziehen wollte: Die Polizei schrieb nicht allein eine Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit und verbotenen Straßenrennens, sondern stellte gleich seine Honda sicher: Bei der Überprüfung kam heraus, dass das Motorrad gar nicht zugelassen und außerdem das Kennzeichen gestohlen worden war.

