A1 bei Bargteheide: Motorradfahrer baut auf Flucht vor Polizei zwei Unfälle

Bargteheide. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Sonnabend, 27. Mai, auf der Autobahn 1 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Für den Mann aus Niedersachsen, der über keinen Führerschein für die von ihm gefahrene Maschine verfügte, endete die Fahrt im Krankenhaus.

Wie die Polizei informierte, hatte eine Zivilstreife des Autobahnreviers den 24-Jährigen auf der A1 von Lübeck kommend in Richtung Hamburg gegen 18.20 Uhr kontrollieren wollen, weil er mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Um überhaupt zu dem Motorrad aufschließen und signalisieren zu können, dass eine Kontrolle erfolgen sollte, hätten die Beamten Blaulicht und Martinshorn einschalten müssen.

Motorradfahrer baut bei Flucht vor Polizei auf A1 zwei Unfälle

Es sei der Zivilstreife gelungen, sich vor die Honda-Maschine des 24-Jährigen zu setzen, und er sei mittels Lichtsignalleiste „Bitte Folgen“ aufgefordert worden, die Autobahn am Kreuz Bargteheide zu verlassen. Zunächst habe der Niedersachse den Anschein erweckt, dem Folge zu leisten und sei von der A1 abgefahren, habe kurz darauf gewendet und sei wieder auf die Autobahn in Richtung Ahrensburg gefahren.

„Das Fahrzeug wurde so stark beschleunigt, dass es der Zivilstreife trotz gefahrener Höchstgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde nicht gelungen ist, aufzuschließen und die weitere Verfolgung an der Anschlussstelle Stapelfeld aus Sicherheitsgründen abgebrochen wurde“, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.

24-Jähriger kommt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

Kurz darauf sei der Leitstelle der Polizei ein verunfallter Motorradfahrer im Bereich der Autobahnabfahrt Ahrensburg gemeldet worden. „Bei Eintreffen der Beamten hatte er sich aber bereits selbstständig von der Unfallstelle entfernt und war weiter unterwegs in Richtung Ahrensburg“, so Kilian. Wenig später sei es aber zu einem weiteren Unfall auf dem Ostring bei Ahrensburg gekommen, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

An beiden Unfällen waren laut Polizei keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Der Niedersachse verfügte über keine Fahrerlaubnis für die von ihm gefahrene Maschine der Klasse A1. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde von den Beamten beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht dafür Zeugen, denen der Motorradfahrer aufgefallen ist. Hinweise nimmt das Autobahnrevier Bad Oldesloe unter 04531/170 60 entgegen.