bz-Lounge: Sonne und Aperol – beim After Work der Bergedorfer Zeitung

Hamburg. Goldene Abendsonne nach einem bewölkten Tag: Es waren perfekte Voraussetzungen, die am Donnerstag viele Gäste zum mittlerweile dritten After Work der Bergedorfer Zeitung lockten. Auch dieses Mal legte in der Koffeinschmiede an der Bergedorfer Schlossstraße ab 17 Uhr wieder DJ Schumi auf – schon kurz nach der Eröffnung kamen die ersten Besucher.

So auch Sandra Gebert und Cordula Lutter, die den Abend mit einem Glas Chardonnay einläuten. „Wir waren letztes Mal auch schon hier und hatten richtig Spaß“, so Gebert. Gleich daneben trinken Vincent Straube und Matthias Thal einen Espresso. Statt eines klassischen Aperols, für den es in der Bergedorfer Zeitung wieder einen Ermäßigungsgutschein gegeben hat, haben sie einen anderen Drink für sich entdeckt: „Der Limoncello Spritz schmeckt hier richtig gut.“

bz-Lounge: Bergedorfer Zeitung lädt wieder zum After Work in die Koffeinschmiede

Vincent Straube, Torben Puttfarken, Inhaber der Koffeinschmiede und Matthias Thal (v. l.) genießen die Sonne.

Foto: Alexandra Schrader

Auch Torben Puttfarken, Inhaber der Koffeinschmiede, ist wieder bester Laune: „Wir haben richtig Glück mit dem Wetter.“ Die Vorbereitungen für den nächsten After Work am 6. Juli seien sogar schon in vollem Gange. „Ich habe ein paar neue Ideen, zum Beispiel für die Getränkeauswahl“, so Puttfarken. Konkret verraten möchte er aber noch nichts.

Thomas Schunk und Olli Schmidt sind das erste Mal beim After Work.

Foto: Alexandra Schrader

Der After Work ist auch für die kommenden Monate jeden ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 22 Uhr geplant. Es gibt Live-Musik, leckere Getränke und vor allem nette Feierabend-Gespräche. Anlass ist der anstehende 150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung im Jahr 2024. Schon jetzt hat das Redaktionsteam dazu zahlreiche Projekte angeschoben. Dass die Koffeinschmiede nun auch bz-Lounge heißt, ist eines davon.

