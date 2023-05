Recruiting Day: Haspa Bergedorf sucht die Bankexperten von morgen

Sparkasse will im Filialnetz insgesamt 100 Azubis ausbilden. Was Interessierte zum Infotag gleich mitbringen sollten.

Bergedorf. Es heißt heutzutage nicht mehr Tag der Offenen Tür, Orientierungstag im Job oder so ähnlich. Bei der Hamburger Sparkasse (Haspa) in Bergedorf an der Vierlandenstraße 2-4 nennt sich das Format am morgigen Donnerstag, 1. Juni, fast ein wenig militärisch „Recruiting Day“. Was sich dahinter verbirgt, ist aber die Aussicht und Chance auf ein gutes, grundsolides Berufsfeld: Die Haspa sucht junge Menschen, die sich eine Ausbildung zum Bankkaufmann beziehungsweise Bankbetriebswirt vorstellen können.

Ohne Voranmeldung, ohne Kosten, einfach kommen: Rekrutiert wird eigentlich den ganzen Tag lang von 10 bis 18 Uhr. Wer sich schon sicher ist, den Weg in die Welt der Finanzen anzutreten, der kann gleich seine vollständigen Bewerbungsunterlagen mitbringen und ein Bewerbungsgespräch mit einplanen.

Bankexperten von morgen: Was die Haspa, um Nachwuchs zu akquirieren

Ansonsten ist der Termin in der Haspa-Filiale auch zum Reinschnuppern geeignet. Wer vorab noch mehr Informationen benötigt, kann hier anrufen: Telefon 040/357 89 00 28.

Zuletzt lud die Haspa-Filiale am Binnenfeldredder, 32 die sogenannte Azubi-Filiale, im Vorjahr Interessierte zum Erstkontakt und Gedankenaustausch in den Lohbrügger Norden ein. Dort kamen aktuelle Azubis, die wichtige Aufgaben in jener Filiale übernahmen, mit Anwärtern auf einen Ausbildungsplatz ins Gespräch. Auch ein Recruiting Day wurde im Jahr 2022 organisiert.

Vorstand definiert Zielgröße für Anzahl der Azubis

Damals wie heute benennt Christian Reineke, Filialdirektor der Filiale am Lohbrügger Markt und zugleich Ausbildungsbeauftragter bei der Haspa, die Zielmarke: „Nach dem Wunsch unseres Vorstands möchten wir nun 100 Azubis pro Jahr in unserem Filialnetz ausbilden.“

Das könnte beim Blick auf das Gruppenbild geklappt haben. Bewährt hat sich ebenso die Methode, dass der vorige Azubijahrgang ein Plakat mit einem einprägsamen, motivierenden Slogan erstellt hat – so auch dieses Mal: „Werde der neue Haspa Jahrgang 2023“. Die jungen Bankkaufleute, sowohl Damen als auch Herren, posierten in diesem Jahr vor dem Planetarium im Stadtpark – wer möchte also aus dem Bezirk Bergedorf demnächst mit aufs Bild?