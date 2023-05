Buchprojekt: Interviews mit Weichmann, Sieveking und Wehrmachtoberst

Bernhard Nette veröffentlicht 45 Jahre alte Interviews zur deutschen Revolution 1918/19. Ein Blick in die Vergangenheit – sehr aktuell.

Bergedorf. Vor nunmehr 45 Jahren führten Zehntklässler eines Eppendorfer Gymnasiums Interviews mit fünf sozialdemokratischen, kommunistischen und konservativen Zeitzeugen der deutschen Revolution. Der Bergedorfer Autor Bernhard Nette hat die alten Tonbänder herausgekramt und die Interviews in seinem neuen Buch „1918/19: Eine deutsche Revolution und ihre Folgen“ festgehalten. Damit will der pensionierte Geschichtslehrer einen höchst aktuellen Blick auf die Vergangenheit schaffen.

„2022 erinnert uns der russische Angriff auf die Ukraine, dass der längst vergessen geglaubte Krieg in den Osten von Europa zurückgekehrt ist“ sagt der 77-Jährige. Von solchen Kriegen „im Osten“ und von der verhängnisvollen Rolle Deutschlands handeln auch die Interviews.

Interviews mit Zeitzeugen der deutschen Revolution

Zu den Befragten gehören die ehemalige SPD-Bürgschaftsabgeordnete Dr. Elsbeth Weichmann und ihr jüdischer Ehemann, Professor Herbert Weichmann, der von 1965 bis 1971 SPD-Bürgermeister der Hansestadt war. Zudem wurden der ehemalige CDU-Bürgermeister Dr. Kurt Sieveking interviewt, der Hamburg 1953 bis 1957 regierte. Als KPD-Politiker und ehemaligen Häftling im KZ Sachsenhausen beantworte Harry Naujoks die Fragen der Schüler. Ebenso wurde der Berufsoffizier Hans Gebauer zum Gespräch gebeten, der zuletzt Oberst der Wehrmacht war und Pressesprecher des konservativen Verbandes Deutscher Soldaten.

Die Interviews führen den Leser von der Zeit der Weimarer Republik, über die Nazi-Herrschaft bis hin zum geteilten Europa. Auf 147 Seiten werden komplett unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen aus dieser Zeit geschildert.

Interessierte können dem Buchautor bei einer Lesung am Donnerstag, 25. Mai, von 19 Uhr an im Kulturzentrum an der Serrahnstraße 1 zuhören. Der Eintritt ist frei. Für 16,80 Euro kann dort auch ein Exemplar des Buches erworben werden. Erschienen ist das Werk im vsa-Verlag. ISBN:978-3-96488-107-0 hpbk

