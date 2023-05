Schlosshof Bergedorf: Sundown Skifflers spielen zum 60. Jazzclub-Geburtstag

Bergedorf. Wann genau die Geburtsstunde des Bergedorfer Jazzclub geschlagen hat, weiß niemand mehr so recht. Im Sommer 1963 packten ein paar junge Bergedorfer Jazzer in einem unansehnlichen Hinterhof am Weidenbaumsweg, den Überresten des alten Suhr’schen Hofes, erstmals ihre Instrumente aus und spielten vor einem winzigen Fankreis. Damit war der Bergedorfer Jazzclub aus der Taufe gehoben, der bis heute regelmäßig bis zu 100 Jazzfreunde zu seinen Konzerten lockt. Jahrelang probte und konzertierte in dem bald zur Musikkneipe umgestalteten „Suhrhof“ die Mountain Village Jazz Band, aber auch internationale Größen wie Chris Barber oder Ken Colyer traten hier schon auf.

Sein 60-jähriges Bestehen feiert der Bergedorfer Jazzclub nun am Sonntag, 21. Mai, mit einem Jazz-Frühschoppen im BergedorferSchlosshof. Ab 11 Uhr gastieren hier die renommierten Sundown Skifflers aus Bremerhaven. Sie gelten als die erfolgreichste Skiffle-Rock-Band des deutschen Nordens. Die Band präsentiert seit 30 Jahren ihren Washboard-Skiffle-Rock, einen Mix aus klassischen Skiffle-Stücken und bekannten Oldies auch in plattdeutscher Sprache, neu definiert mit Waschbrett, Piano, Gitarre, E-Bass und zwei Sängern der Extraklasse.

Bergedorf: Jazzclub wird 60 – Sundown Skifflers spielen zum Geburtstag im Schlosshof

Mit ihrer außergewöhnlichen Performance und guter Laune, reißen die Sundown Skifflers ihr Publikum mit und verbreiten auf und vor der Bühne eine ausgelassene Stimmung. Dabei gab es im Jahr 1991 zunächst nur die Band Sundown, die Countrymusik, Oldies und Pop-Titel der 60er- bis 90er-Jahre spielte. Erst im Laufe der Jahre und durch eine veränderte Besetzung erkannten die Musiker ihre Leidenschaft für die Skiffle-Musik und präsentieren seit 2008 ein Skiffle-Rock-Programm. Damit begann die Erfolgssträhne der Band, die auf Jazz-Festivals, Stadtfesten und Musik-Clubs auftritt. Zum 20. Geburtstag der Sundown Skifflers sendete NDR Niedersachsen ein einstündiges Porträt der Band, im Januar 2015 trat sie in der ausverkauften Hamburger Fabrik beim Skiffle-Festival auf. Im vergangenen Jahr haben die sechs Musiker eine Live-CD beim Stadtfest Bad Bevensen aufgenommen.

„Der Schlosshof und der Saal im Schloss haben sich als neue Location unserer Konzerte bestens bewährt“, sagt Michael Solscher vom Jazzclub. Mit Beginn der Corona-Pandemie konnte der beengte Suhrhof den gesetzlichen Auflagen nicht mehr Genüge leisten. Heute betreibt Musikveranstalter Heiko Papke das Lokal als „Suhrhof Pub“ und bittet dort überwiegend zu Country- und Folk-Konzerten. Der Eintritt zum Konzert der Sundown Skifflers am Sonntag im Schlosshof kostet für Jazzclub-Mitglieder 14 Euro, für Nichtmitglieder 18 Euro. tv