Bio-Hof Eggers in Kirchwerder: Frühlingsfest mit Kunst, Kultur und Kinderspaß

Auf dem historischen Bauernhof in Kirchwerder wird am 21. Mai viel Programm geboten. Was Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Kirchwerder. Der Hof Eggers in der Ohe wird am Sonntag, 21. Mai, wieder zum Publikumsmagnet. Von 10 bis 18 Uhr wird auf der historischen Hofanlage am Kirchwerder Mühlendamm 5 ein buntes Frühlingsfest gefeiert – und das verspricht Unterhaltung für Jung und Alt. „Wir freuen uns, dass die Natur nun wieder in sattem Grün steht, das ist eine große Freude für uns alle“, sagt Hofchef Henning Beeken. Er hofft, wieder viele Besucherinnen und Besucher in dieser Atmosphäre zum Frühlingsfest empfangen zu können.

Große Unterstützung gibt es vom Freundeskreis, deren Mitglieder sich seit mehr als 25 Jahren für den Hof engagieren. „Ohne das Engagement der vielen Ehrenamtlichen könnten wir vieles gar nicht leisten“, betont Henning Beeken. Infos zu dem Verein gibt es am Sonntag ebenso, wie zur Deutschen Stiftung Denkmalschutz, dem „Grünen Zirkel“, einer Interessensgemeinschaft, die sich für den Erhalt von Landwirtschaft und Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande einsetzt, sowie zur Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) Vierlande und LocalVeg, der kleinen Gemüsegärtnerei, die seit vergangenem Jahr auf dem Hof beheimatet ist.

Frühlingsfest mit Trecker-Rundfahrt und Kunsthandwerk

Wer etwas über das Gebäudeensemble und seine Historie erfahren möchte, der schließt sich den Hofführungen mit Altbauer Georg Eggers an. Sie starten um 13 und um 16 Uhr. Rundfahrten mit einem Oldtimer-Traktor durch die Auenlandschaft werden zwischen 13 und 17 Uhr angeboten. Für die jüngsten Festbesucher gibt es eine Spiel- und Erlebniswiese mit Rutsche, Sandkiste und Wasserpumpe. Zudem können die Kinder kreativ werden: Klaus Peters zeigt, wie Ton- und Naturmaterialien gestaltet werden können und Jo Eagle arbeitet künstlerisch mit Erde.

Das gesamte Hofgelände wird in das Festprogramm eingebunden: Am Backhaus werden Bio-Steinofenbrote gebacken, die ab etwa 12.30 Uhr fertig sein sollen. Zudem gibt es einen Salattresen, einen Waffelstand und ab 12 Uhr Bio-Bratwurst und Bio-Hamburger vom Grill. Im Hofcafé gibt es Kaffee, Kuchen und auch Herzhaftes wie Käsebrot, Currywurst und hofeigene Fleisch- und Wurstspezialitäten.

Die historische Scheune verwandelt sich zu einem Kunsthandwerk-Markt: „Bei der Auswahl der Aussteller haben wir darauf geachtet, dass ihre Waren handgemacht und nachhaltig sind“, erklärt Britt Schreiber. Die Schäferin wird Schaffelle und Handgesponnenes präsentieren, ebenso ist Goldschmiedin Christine Beeken mit ihrem Schmuck vom Deich dabei sowie Autorin Silke Schopmeyer mit ihren Vierlanden-Krimis. Auf der Mistplatte wird um 14 Uhr die Tanzgruppe der Vierländer Speeldeel in Trachten tanzen. Von der hofeigenen Gärtnerei werden Kräuter, Gemüse- und Zierpflanzen in Bioqualität verkauft. Weitere Infos im Internet: www.hof-eggers.de.

