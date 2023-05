Bergedorf bietet Mitmachangebote für Fitness im Alter

Lohbrügge. Es gibt fünf Stunden buntes Programm für fast jedes Alter – ab 55 Jahre: Am Freitag, 12. Mai, laden das Bezirksamt sowie diverse Bergedorfer Vereine und Institutionen von 10 bis 15 Uhr zum ersten Senioren-Aktiv-Tag des Bezirks in den Park am idyllischen Ende der Walter-Freitag-Straße. Alle Angebote sind hier kostenlos, das Motto lautet „einfach rausgehen – informieren – ausprobieren“.

Im etwas versteckt liegenden Park direkt am Ufer der Bille wird die TSG Bergedorf durchgängig Mitmachprogramme anbieten. Dazu gehören verschiedene Tanzangebote, Gymnastik oder auch ein Schnuppertraining im Fit-Mix-Reha. Ebenfalls im Park dabei sind der Hamburger Sportbund mit einem Alltags-Fitness-Test, der SV Nettelnburg/Allermöhe mit Gedächtnistraining und der Fahrradclub ADFC, der sich mit dem Radfahren im modernen Straßenverkehr befasst.

Polizei informiert über effektiven Schutz vor Trickdieben und Betrügern

Doch es geht nicht allein um Sport: Bergedorfs Polizei ist beim Senioren-Aktiv-Tag dabei und informiert über effektiven Schutz vor Trickdieben und Betrügern, das Gesundheitsamt des Bezirks befasst sich mit dem Thema „Gesund durch die Sommerhitze“, der Nabu lädt zum Bauen von Insektenhotels und Vogelhäusern ein. Zudem stellt sich Bergedorfer Seniorenbeirat vor, und die Awo zeigt, wie vielfältig sie im Seniorenbereich in Bergedorf aufgestellt ist. Weitere Angebote zum Programm steuern die Alzheimer Gesellschaft, die Seniorpartner Diakonie und auch das Bethesda Krankenhaus bei.

Wer Bergedorfs ersten Senioren-Aktiv-Tag besuchen will, sollte einen kurzen Fußweg einplanen. Geparkt werden kann auf dem Lohbrügger Markt oder auch im Marktkauf-Center. Der Weg von dort führt im Zuge der Walter-Freitag-Straße durch den Wohnkomplex Bille-Bogen hindurch zum Park. Weitere Zugänge gibt es von der Chrysanderstraße über die Gewerkschaftsbrücke und über den Bille-Wanderweg.