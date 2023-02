Die Lobby der Generation 60+ hat jetzt eine feste Adresse im neuen Körberhaus. Einladung zur Sprechstunde am Freitag.

Generation 60+ So beharrlich wie erfolgreich: Bergedorfs Seniorenbeirat

Bergedorf. Wer plötzlich 60 Jahre alt wird – oder schon länger zur älteren Generation in Bergedorf gehört, ist mit allen Problemen und Anregungen bei ihnen richtig: Die 17 Mitglieder des Seniorenbeirats vertreten die besonderen Anliegen der Generation 60+ mit Nachdruck und besten Kontakten. Gemäß Hamburgischem Seniorenmitwirkungsgesetz haben sie Rederecht in allen politischen Ausschüssen und mit Kathrin Flaspöler auch eine direkte Ansprechpartnerin im Bezirksamt.

Wer diese Macht nutzen will, um seine Anregungen mit Nachdruck an der richtige Stelle unterzubringen, kann das ab sofort persönlich immer freitags tun. Für 10 bis 12 Uhr lädt Bergedorfs Seniorenbeirat zur Sprechstunde in seine ersten eigenen Räumlichkeiten: Gut ausgeschildert im zweiten Stockwerk des Körberhauses hat das Gremium den Raum 207 bezogen – modernste Technik und demnächst auch eine geräumige Büroeinrichtung inklusive.

Feste Adresse im Körberhaus „eine Anerkennung für unsere Arbeit“

„Wir sind sehr froh, endlich nicht mehr stundenweise ein Zimmer für Beratungen und Sitzungen im Bezirksamt organisieren oder gleich ins Wohnzimmer eines unserer Mitglieder ausweichen zu müssen“, sagt Vorsitzende Dagmar Strehlow, die die feste Adresse im Körberhaus auch „als eine Anerkennung für unsere Arbeit“ versteht.

Tatsächlich ist das Gremium seit Jahren ausgesprochen aktiv, kämpft so beharrlich wie erfolgreich etwa für Sitzbänke an Bushaltestellen und gegen zu hohe Bordsteine oder widerspenstige „Bettelampeln“. Diverse Arbeitsgruppen nehmen dafür alle Lebensbereiche ins Visier, darunter neben Verkehr und Sicherheit auch Wohnen, Pflege/Gesundheit, Sport, Kultur und Migration/Vielfalt.

„Wir verstehen uns als Sprachrohr und Mittler der Anliegen der Generation 60+, damit Bergedorf für jedes Alter attraktiv bleibt“, sagt Dagmar Strehlow. Für die Sprechstunden im Körberhaus braucht es keine Anmeldung. Wer trotzdem per E-Mail Kontakt aufnehmen will, schreibt an seniorenbeirat@bergedorf.hamburg.de, telefonisch ist das Gremium immer dienstags von 10 bis 12 Uhr unter 040/428 91 31 48 zu erreichen.

