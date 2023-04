Polizei Hamburg: Seniorin wird Opfer eines angeblichen Handwerkers

Der Mann gab vor, Heizungen kontrollieren zu wollen. So verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Was dann passierte.

Immer wieder verschaffen sich Betrüger Zutritt zu Wohnungen von Senioren, so auch in diesem Fall (Symbolbild).

Lohbrügge. Schon wieder ist in Lohbrügge eine Seniorin Opfer eines besonders dreisten Betrügers geworden. Laut Polizei suchte ein bisher unbekannter Mann am Mittwoch, 19. April, gegen 18.30 Uhr die Wohnung einer Lohbrügger Seniorin auf und klingelte dort. Als die ältere Dame die Tür öffnete, erzählte der Mann, er müsse in ihrer Wohnung die Heizungen kontrollieren. Die betagte Seniorin hielt den Betrüger für den Hausmeister und gewährte ihm Zutritt zum Wohnzimmer.

„Der Betrüger schickte die Dame dann ins Badezimmer, wo sie beobachten sollte, ob die Leitungen dicht sind“, so ein Polizeisprecher. Währenddessen durchwühlte der Täter die Schubladen im Wohnzimmer, steckte sich 70 Euro Bargeld ein und verließ mit der Beute die Wohnung. Als die Lohbrüggerin den Diebstahl bemerkte, rief sie die Polizei, die jetzt nach Zeugen sucht.

Polizei Hamburg sucht Zeugen

Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt ein dunkles Jackett und eine Schirmmütze getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 040/428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Immer wieder werden Senioren und Seniorinnen in Hamburg Opfer von Betrügern. Erst kürzlich hatten Kriminelle versucht, mittels Schockanruf Goldbarren, Bargeld und den Schmuck einer 81-jährigen Bergedorferin zu erbeuten. Diese bemerkte den Betrugsversuch jedoch und konnte die Täter in eine Falle locken.