Wohnungsbau Bergedorf in exponierter Lage: Wer Mieter werden will, muss schnell sein

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit steht der Rohbau des Mehrfamilienhauses Am Brink in Bergedorf. Sechs Wohnungen sind bereits vermietet.

Bergedorf. Sechs von insgesamt 13 Wohnungen sind bereits vermietet – dabei wollten die drei Bauherren erst in dieser Woche mit der Vermarktung beginnen. „Es kommen hier eben viele Leute vorbei, sehen unsere Schilder und rufen an“, sagt Kerstin Koch, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Koch und Dr. Jan Jänichen für fünfeinhalb Millionen Euro ein Mehrfamilienhaus in exponierter Lage errichtet hat. Zum 1. Juli soll der Bau an der Ecke Am Brink/Holtenklinker Straße bezugsfertig sein.

Noch lärmen Handwerker in den fünf Wohn-Etagen des Rohbaus. Küchen, Bäder, Fenster und Fußböden sind noch nicht installiert. „Wir bauen schalldichte Fenster mit Dreifach-Verglasung ein, und es gibt elektrische Außenjalousien“, erklären die Investoren. Im Erdgeschoss wartet eine 145 Quadratmeter große Gewerbefläche mit raumhohen Fensterfronten auf einen oder zwei Mieter.

2200 Euro Kaltmiete fürs 122-Quadratmeter-Penthouse

Zwei Außentüren gewährleisten, dass die Fläche bei Bedarf geteilt werden kann. In den darüberliegenden vier Etagen zuzüglich Staffelgeschoss entstehen vier Drei-Zimmer-Wohnungen mit 79 Quadratmetern Wohnfläche, vier Drei-Zimmer-Wohnungen mit 65 Quadratmetern und vier Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 44 Quadratmetern Fläche. Glanzvoller Höhepunkt ist das Penthouse in der obersten Etage mit vier Zimmern, 122 Quadratmetern, Dachterrasse, zusätzlichem Balkon und Blick über Bergedorf.

Billig wird das Wohnen in dem Neubau Am Brink allerdings nicht. Für das Penthouse rufen die Bauherren 18 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete auf, was bei dieser Größe auf 2200 Euro hinausläuft. Bei den anderen Wohnungen beträgt der Mietpreis 16,50 Euro pro Quadratmeter. Von zwei Wohnungen, die auf dem zweiten Förderweg zum Quadratmeterpreis von 9,50 Euro zu haben sind, ist eine noch frei. Die Gewerbefläche kostet 18 Euro pro Quadratmeter. Interessenten melden sich bei Dreyer Immobilien, www.dreyer-immobilien.de.