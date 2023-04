Bergedorf: Stefan Gwildis kommt zum Gastspiel ins Körberhaus

Der Hamburger Soulmusiker und Schauspieler gastiert am Sonntag in Bergedorf – mit einem Programm rund um Wolfgang Borchert.

Bergedorf. Soulstar Stefan Gwildis gibt wieder ein Gastspiel in Bergedorf. Der Sänger und Schauspieler kommt am Sonntag, 16. April, um 18 Uhr ins Lichtwarktheater im Körberhaus. Für Kurzentschlossene gibt es sogar noch Restkarten.

Das Programm des Abends trägt den Namen „Gwildis liest und singt Borchert – pack das Leben bei den Haaren“ und dreht sich um die Werke des Hamburger Autoren Wolfgang Borchert († 1947). Gwildis beschränkt sich deshalb nicht nur auf das Singen, sondern wird auch aus seinen persönlichen Lieblingsgeschichten vorlesen und laut Ankündigung sogar bisher unveröffentlichte Dokumente zu Borcherts Leben und Werk präsentieren.

Gwildis stand zuletzt mit einem Live-Hörspiel auf der Bühne der Kammerspiele

Stefan Gwildis hat eine besondere Beziehung zu dem bis heute beeindruckenden Autoren, stand er doch bis November 2022 bei den Hamburger Kammerspielen in dem Live-Hörspiel „Draußen an der frischen Luft“ auf der Bühne. Auch Gwildis’ letzter Auftritt im Lichtwarktheater liegt noch nicht lange zurück: Am 23. Januar war er bei der feierlichen Eröffnung dabei. Damals machte er den Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (SPD) spontan zum Teil seiner Show, indem er ihm kurzerhand eine Regendusche verpasste.

Ohnehin schlüpft das Multitalent gern in verschiedenste Rollen. So war der Soulsänger zum Beispiel als Schauspieler im Tatort „Schwelbrand“ zu sehen. Zudem war er mit einem Gehörlosen-Orchester „HandsUp“ Teil der Helene-Fischer-Show 2018. Außerdem steht er seit mehr als einem Jahrzehnt als Teil der Musikformation „Söhne Hamburgs“ zusammen mit Rolf Claussen und Joja Wendt auf der Bühne.

Werke von Wolfgang Borchert wirken bis in die Gegenwart

Wolfgang Borchert wurde 1921 in Hamburg geboren. Neben seiner Jugend wurde auch seine Kunst durch den Zweiten Weltkrieg entscheidend geprägt. Mit dem Klassiker „Draußen vor der Tür“ wurde Wolfgang Borchert zu einem der bekanntesten Autoren der sogenannten Trümmerliteratur. Borchert verstarb 1947 an einer Lebererkrankung. Seine Werke wirken jedoch bis in die Gegenwart, sei es als Schullektüre oder als Darstellung durch Künstler wie Stefan Gwildis.

Letzte Karten gibt es für Kurzentschlossene zum Preis von 20 bis 35 Euro unter anderem im bz-Ticketshop, Telefon 040/72 00 42 58. Zudem über die Internetseite www.theater-bergedorf.de oder wochentags von 14 bis 18 Uhr an der Tageskasse im Lichtwarktheater, Holzhude 1.