Gasnetz Hamburg: Versorger prüft 1200 Gasanschlüsse im Bezirk Bergedorf

Bergedorf. Zahlreiche Bergedorfer werden in den nächsten Monaten einen Informationszettel von Gasnetz Hamburg in ihrem Briefkasten finden: Das Unternehmen hat angekündigt, bis Jahresende im Bezirk Bergedorf die innenliegenden Leitungsteile des Gasnetzes überprüfen zu wollen.

„Diese wichtige Inspektion ist vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) vorgeschrieben“, so Michel Nielsen, Koordinator von Gasnetz Hamburg. Hintergrund der Maßnahme sei, dass ein Sanierungsbedarf der Anlagenteile durch die regelmäßige Inspektion frühzeitig erkennbar werden kann.

Gasnetz Hamburg: Inspektion der Gasanschlüsse ist Pflicht

Laut Pressesprecher Bernd Eilitz erfolgt die Begutachtung alle acht Jahre. Systematisch werden dabei alle Stadtteile nach und nach durchgegangen. In diesem Jahr liege der Schwerpunkt auf Curslack und Neuallermöhe. Vereinzelt seien die Technikexperten aber auch in Billwerder, Lohbrügge, Neuengamme, Ochsenwerder, Reitbrook, Moorfleet und Tatenberg unterwegs.

Insgesamt sollen rund 1200 Anschlüsse inspiziert werden. Der kostenlose Check sei allerdings kein Ersatz für die regelmäßige Überprüfung der gesamten Innenanlage, die vom Eigentümer in Auftrag gegeben werden muss.

Während der Überprüfung wird das Gas nicht abgestellt

In den meisten Fällen müssen die Mitarbeiter die Keller oder Wirtschaftsräume der Häuser betreten. Für die Prüfung der Leitungen wird ein spezielles Messgerät verwendet, das aus einer Million Luftpartikel einen einzigen Methanpartikel identifizieren kann. So können auch kleinste undichte Stellen sichtbar gemacht werden, erklärt Bernd Eilitz.

Die Teams werden bei ihrer Inspektion auch Gaszähler und Gasdruckregler unter die Lupe nehmen – sofern sich diese nicht in Wohnungen, sondern am Hausanschluss befinden. Für Hausbewohner gibt es während der circa 20-minütigen Überprüfung keine Einschränkungen, da das Gas nicht abgestellt wird. Allerdings sollten für den Termin die Kellereinführung frei zugänglich sein, also die Stelle, an der die Gasleitung durch die Wand in den Keller führt.