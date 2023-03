Lesung in Hamburg: Was ein Gespenst am Serrahn in Bergedorf zu suchen hat

Lesung Hamburg Was ein Gespenst am Serrahn in Bergedorf zu suchen hat

Bergedorf. Wussten Sie schon? Am Serrahn in Bergedorf treibt sich ein Gespenst herum. Eigentlich wohnt das kleine Wesen im Hasseturm direkt neben der alten St. Petri und Pauli Kirche und vertreibt sich hier Tag ein, Tag aus seine Zeit. Doch irgendwann wird auch das mal langweilig.

Also begibt sich das Gespenst auf eine Erkundungstour durch Bergedorf. Es spricht mit den Möwen, Enten und dem alten Lastenkran am Serrahn, lernt schließlich aus Zufall die berühmte Haspamaus kennen und erfährt so einiges über die Geschichte des historischen Gewässers.

Kinderbuch „Geisterstunde am Serrahn“ von Mädchen und Jungen illustriert

Um diese Geschichte geht es in dem neuen Kinderbuch „Geisterstunde am Serrahn“, das aus einer Zusammenarbeit des Stadtteilbüros Bergedorf-Serrahn und der Hamburger Autorin Svende Merian entstanden ist. Das Besondere an dem Projekt, das schon im Jahr 2020 an den Start ging: Kinder selbst durften das Buch illustrieren.

„Im September und Oktober haben wir zwei Malworkshops bei Spielzeug Hartfelder und in der Haspa Vierlandenstraße veranstaltet“, erzählt Jan Krimson von der Stadtentwicklungsgesellschaft (steg) Hamburg. Dort konnten die Kinder passende Bilder zur Geschichte malen, während sie ihnen vorgelesen wurde.

Lesung in Bergedorf für Jung und Alt

Einen dritten Workshop gab es in einer vierten Klasse der Rudolf-Steiner-Schule, bei dem viele bunte Bilder gemalt wurden. Aus allen gesammelten Werken wurden die passendsten ausgewählt. Diese Bilder haben es schließlich in das Buch geschafft, von dem im Februar 2000 Exemplare gedruckt wurden. Finanziert wurde das Projekt größtenteils durch RISE-Mittel, also Fördergeld für das „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung“. Auch die Haspa unterstützt das Projekt finanziell, zudem gab es auch eine Spende dafür von der Familie Solscher.

Jetzt soll die Veröffentlichung des Buchs gefeiert werden: Dafür findet am Donnerstag, 30. März, eine Lesung in der Filiale der Hamburger Sparkasse in der Vierlandenstraße 2-4 statt. Das Event für kleine und große Bergedorfer beginnt um 17 Uhr. Nach diesem Termin sollen die Buchexemplare kostenlos in den Bergedorfer Filialen der Haspa, im Spielzeug-Laden Hartfelder sowie in den Bergedorfer Cafés von Schmidt und Schmidtchen und in der Bücherhalle erhältlich sein.