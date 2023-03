Lohbrügger Bürgerbühne: Vorverkauf zu „Cash – und ewig rauschen die Gelder" gestartet

Bergedorf. Erich Schwan lebt mit seiner Frau Linda und ihrem Untermieter Norbert Meierle in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Doch Erich hat ein Problem: Er bringt es einfach nicht übers Herz, seiner Frau zu beichten, dass er schon vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen hat er lieber ein paar bedürftige Mitbewohner und einen ausgewanderten Untermieter erfunden, für die er Alters-, Invaliden-, Unfall-, Frührente und noch andere staatliche Leistungen kassiert.

So ist seine Kasse immer gut gefüllt, und seine Frau merkt nichts. Nun meldet sich aber sein schlechtes Gewissen bei ihm – und zeitgleich eine unangemeldete Prüfung des Sozialamtes. Es droht eine gewaltige Lawine über ihn hinwegzurollen. Mit unfreiwilliger Mithilfe seines Onkels Georg und des Untermieters Norbert versucht Erich, den Karren aus dem sozialen Sumpf zu ziehen…. Mit „Cash – und ewig rauschen die Gelder“ zeigt die Lohbrügger Bürgerbühne eine Boulevard-Komödie voller überraschender Wendungen und Situationskomik.

Karten gibt es online, aber auch an der Ticketkasse im CCB

Premiere ist am Freitag, 31. März, um 20 Uhr im Theater am Neuen Weg 54. Bis Anfang Mai ist das Stück dort mehrfach freitags bis sonntags zu sehen – konkret vom 31. März bis zum 2. April, außerdem vom 14. bis zum 16. April und vom 28. bis 30. April sowie 5. bis 7. Mai. Alle Termine und Uhrzeiten finden sich unter www.buergerbuehne.de. Dort können online auch Tickets für 15 Euro gekauft werden. Karten gibt es aber auch an der Ticketkasse im CCB.