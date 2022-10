Lohbrügger Bürgerbühne spielt „Twee as Bonnie un Clyde“

Hamburg. Wie große Träume in nicht so ganz durchdachten Banküberfällen enden, zeigt das Theaterstück um Manni und Chantal: In Anlehnung an Bonnie und Clyde bringt der Verein Lohbrügger Bürgerbühne in seinem Haus am Neuen Weg 54 die Zwei-Personen-Komödie „Twee as Bonnie un Clyde“ auf die Bühne.

Von Reichtum, einer extravaganten Hochzeit und einer auskömmlichen Rente im Ausland schwärmen Manni (gespielt von Volker Pott) sowie Chantal (verkörpert von Katrin Schulz und Jessica Muchow). Sie versprechen ein Spiel auf Plattdeutsch, schönste Klischees und eine große Portion an Dusseligkeit – samt herzhaftem Loslachen.

Lohbrügger Bürgerbühne bietet wieder plattdeutsches Theater

Denn der anfangs so einfach erscheinende Überfall wird zum verrückten Abenteuer. Nicht zuletzt, weil die verpeilte, blonde Chantal hauptsächlich Chaos und Komplikationen verursacht. Dabei dienen zehnfach wiederholte Erklärungen sowie das Unverständnis für die einfachsten Aufgaben als Grundbaustein der gemeinsamen Arbeit.

„Einen Abend zum Loslassen und sich freuen, ohne an schlechte Dinge denken zu müssen“, kündigt Nils Bosecke von der Lohbrügger Bürgerbühne das „Stück für jedermann“ an. Bei der ersten neuen Aufführung nach der erzwungenen Corona-Pause teilen sich Ursula Roschlaub und Susanne Strüber-Penopp die Regie.

Das plattdeutsche Stück wird vom 4. November bis zum 4. Dezember jeden Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils um 20 Uhr aufgeführt. Tickets (15 Euro) sind online auf www.buergerbuehne.de erhältlich. Sind die 53 Plätz möglichst häufig ausverkauft, kann es weitere Vorstellungen geben. Kontakt per E-Mail an info@buergerbuehne.de oder telefonisch über die 040/35 71 48 29.