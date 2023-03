Probleme mit moderner Technik – hier ist fragen erlaubt

Bergedorf. Der Awo-Treff bietet Digitalsprechstunden für ältere Menschen an. Wer Hilfe beim Benutzen von Mobiltelefonen, Tablets und Laptops braucht, kann jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr im Körberhaus (Raum 203) an der Holzhude 1 vorbeischauen.

Fragen und Antworten zur Technik

„Wie verschicke ich ein Foto an meine Familie?“ oder „Wie kann ich mir eine Eintrittskarte für das Kino im Internet kaufen?“ So einfach es für viele Generationen klingt, besonders ältere Menschen haben mit der Digitalisierung noch immer so einige Probleme. „Da es bekanntlich keine dummen Fragen gibt, freuen wir uns auf Besucherinnen und Besucher, denen wir helfen können“, sagt Helmuth Sturmhoebel, der sich diese Aufgabe mit weiteren Ehrenamtlichen der Awo teilt.

Ausgestattet mit WLAN, bieten die kostenfreien Sprechstunden die Möglichkeit zum Lernen und Austauschen. Wer ein eigenes Gerät besitzt, kann dieses gern mitbringen, ansonsten gibt es vor Ort auch Geräte zum Ausprobieren.