Polizei Hamburg: A1 bei Hamburg: Lkw-Fahrer rammt Autobahnbrücke

Mann fuhr gegen Autobahnbrücke in Moorfleet und flüchtete. Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Das ist bekannt.

Die Polizei in Hamburg sucht nach Zeugen: Ein Lkw-Fahrer ist auf der A1 bei Moorfleet gegen eine Autobahnbrücke gefahren und geflohen. (Symbolbild).

Hamburg. Er rammte mit dem Bagger, den er auf seinem Lkw transportierte, die Autobahnbrücke bei Hamburg-Moorfleet, schaute sich den Schaden auch noch an und fuhr dann einfach davon. Die Polizei Hamburg sucht jetzt nach dem flüchtigen Lkw-Fahrer, über den einiges schon bekannt ist.

Der Unfall selbst liegt bereits einige Wochen zurück. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll sich der Vorfall am 20. Februar um 11.45 Uhr zugetragen haben. Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsermittlungsdienstes Süd nach fuhr der Lkw mit Oldesloer Kennzeichen die Autobahn 1 in Richtung Süden entlang. Allerdings verschätzte sich der Fahrer wohl mit der Höhe seines Transports.

Polizei Hamburg: Brücke auf der A1 gerammt, 50.000 Euro Schaden

Beim Unterqueren der Brücke Andreas-Meyer-Straße stieß der Bagger, den der Lkw transportierte, gegen das Bauwerk. Der Fahrer, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, habe sich offenbar noch ein Bild von der beschädigten Überführung gemacht, anschließend jedoch den Unfallort verlassen, ohne sich um Weiteres zu kümmern, so die Polizei weiter.

Der an der Brücke entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Zum Beseitigen abgeplatzter Betonteile musste die Richtungsfahrbahn Süden kurzfristig sogar voll gesperrt werden. Die Tragfähigkeit der Brücke wurde durch die Kollision aber nicht beeinträchtigt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben beziehungsweise Hinweise zum Lkw geben können, melden sich unter 040/428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle.

