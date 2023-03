Bergedorf: Gibt es Widerstand gegen geplanten Innovationspark?

Der Flächennutzungsplan für das Areal an der A 25, auf dem Hauni bauen will, muss geändert werden. Nun haben die Bürger das Wort.

Bergedorf. Die Zeit drängt: Schon Ende 2023 soll im künftigen Innovationspark an der Autobahn 25 (A 25) Baurecht geschaffen sein, damit die Hauni/Körber Technologies hier damit beginnen kann, ihre „Fabrik der Zukunft“ zu errichten. Dafür legen die Akteure um das Bezirksamt derzeit den Turbo ein. Nun wird der nächste Schritt getan.

Der geänderte Flächennutzungsplan und das Landschaftsprogramm „Grün und Gewerbe östlich Curslacker Neuer Deich in Bergedorf“ werden für eine „frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“ auslegt. Bürgerinnen und Bürger können ab sofort und noch bis zum 27. März mögliche Einwände einreichen.

Innovationspark an der A 25: Flächennutzungsplan liegt aus

Der Flächennutzungsplan ist sozusagen die Grundlage aller Pläne und regelt, wo es in Hamburg Wohnungsbauflächen, Gewerbe, Mischnutzungen oder Freiflächen gibt. Mit dem nun ausgelegten Plan werden Änderungen auf einer Fläche von 10,7 Hektar angekündigt: So soll eine Teilfläche vom Gewerbe zur Grünfläche werden, bei einer anderen ist es umgekehrt.

Das Informationsmaterial wird in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (Neuenfelder Straße 19) im Foyer öffentlich ausgelegt. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr.

Die Dokumente können auch im Internet eingesehen werden (www.hamburg.de/flaechennutzungsplan). Es gibt zudem die Möglichkeit, direkt Stellungnahmen online abzugeben (https://bauleitplanung.hamburg.de). Einwände sind auch per E-Mail an Bauleitplanung-LP@bsw.hamburg.de oder per Brief möglich. Telefonische Rückfragen sind unter 040/428 40-83 43 oder -32 76 möglich.

Parallel zum Flächennutzungsplan wird im Bezirksamt der Bebauungsplanentwurf (Bergedorf 99) vorangetrieben. Da die Pläne für den Innovationspark aber schon sehr lange in der Schublade lagen, gab es die sogenannte frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bereits vor zwölf Jahren, im Januar 2011.