Polizei Hamburg: Behörden schließen Shisha-Bar in Bergedorf nach Großkontrolle

Unangekündigter Besuch der Polizei in drei Lokalen im Bezirk: Besonders in Hinterzimmern gab es interessante Entdeckungen.

Bergedorf/Neuallermöhe. Bei einer unangekündigten Kontrolle zur Einhaltung der Gaststätten- und Gewerbeverordnung haben 15 Einsatzkräfte verschiedener Behörden am Donnerstagabend (16. Februar) drei Bars einen Besuch abgestattet. Ein Schwerpunkt dabei war, ob die entsprechenden Lokale auch die baulichen und raumlufttechnischen Vorgaben für den Konsum von Shishapfeifen erfüllen. Eine Bar an der Wentorfer Straße wurde nach der Kontrolle vom Bezirksamt sogar vorübergehend geschlossen.

Bei der Überprüfung waren Vertreter der Bergedorfer Polizei, des Bezirksamts, des Jugendschutzes, des Landeskriminalamts 17, des Finanzamts und des Zolls sowie zwei Diensthundeführer im Zeitraum von 18 bis 23.30 Uhr dabei. Die von ihnen kontrollierten Lokale liegen an der Wentorfer Straße, ein weiteres am Fleetplatz.

Bei Folgekontrolle Glücksspielautomaten und Tattoostudio festgestellt

Besonders negativ fiel dabei das La Riina an der Wentorfer Straße auf. Dort trafen die Kontrolleure am Donnerstagabend sieben Personen an. Der Laden war bereits im Vorjahr dadurch behördlich in Erscheinung getreten, weil dort im Innenraum unerlaubterweise Shishapfeifen konsumiert worden waren und dafür keine Genehmigung vorlag. Dies sei bei der Folgekontrolle nun nicht beanstandet worden, so ein Polizeisprecher: Dafür wurden zunächst in einem der hinteren Zimmer des Lokals nicht nur vier illegal aufgestellte Glücksspielautomaten vorgefunden und sichergestellt.

In einem weiteren Raum war zudem offenbar ein nicht angemeldetes und auch nicht den Hygieneverordnungen entsprechendes Tattoostudio eingerichtet. Das Bezirksamt schloss das La Riina vorübergehend, weil zudem festgestellt worden sei, dass Getränke ausgeschenkt wurden, dafür aber keine Schankerlaubnis vorgelegen haben soll, so Verwaltungssprecher Lennart Hellmessen.

2400 Euro aus Glücksspielautomaten wurden sichergestellt

Ein paar Häuser weiter in der Nice Lounge wurden die Beamten ebenfalls fündig. Hier wurden insgesamt acht Personen angetroffen. In einem Hinterzimmer wurden auch hier zwei nicht angemeldete Glücksspielautomaten gefunden, bei denen es Hinweise dafür gibt, dass sie manipuliert wurden, um Gäste auszunehmen.

Sowohl Automaten als auch das darin enthaltene Bargeld in Höhe von 2400 Euro wurden sichergestellt. Außerdem beschlagnahmte der Zoll etwa 14 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak, die Ware wurde ebenfalls in dem Lokal gefunden.

Insgesamt konfiszierte der Zoll 36 Kilogramm unversteuerten Wasserstofftabak

Darüber hinaus wurde hier auch aktiv Shishapfeife geraucht, obwohl das Lokal offenkundig nicht über eine funktionstüchtige Abzugsanlage verfügt. Die Kontrolleure hatten entsprechende Kohlenmonoxidmessgeräte mitgebracht, die in den Räumen zunächst heftig ausschlugen. Das lag daran, dass die entsprechende Anlage nicht ganz korrekt eingestellt, ein Zuluftschalter deaktiviert worden war. „Das war aber mit einem Knopfdruck erledigt“, so Lennart Hellmessen. Die Nice Lounge bleibt demnach weiter geöffnet.

Schließlich wurde bei dem Verbundeinsatz auch noch in der Neuallermöher S.A.X. Bar and Nightlounge vorbeigeschaut, dort insgesamt zwölf Personen angetroffen. Das war aber lange nicht so interessant wie das, was der Zoll im Keller fand: Dort wurden insgesamt 22 Kilo unversteuerter Wasserpfeifentabak gefunden und konfisziert.