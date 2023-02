Polizei Bergedorf 31.000 Schmuggel-Zigaretten in Neuallermöhe sichergestellt

Neuallermöhe. Da zahlte sich am Dienstagnachmittag der Instinkt der Zivilfahnder aus: Den Beamten war um 16.20 Uhr auf dem Sandparkplatz am Walter-Rudolphi-Weg an der S-Bahnstation Allermöhe aufgefallen, dass sich zwei Männer im Fond eines VW Golf wegduckten. Das verdächtige Duo wollte sich offenbar den Blicken der Vorbeifahrenden entziehen.

Dem gingen die Fahnder auf den Grund: Es stellte sich zunächst heraus, dass an dem Wagen Kennzeichen-Duplikate eines anderen VW Golfs aus Wittenberg inklusive gefälschter Siegelplaketten angebracht waren. Die polnischen Originalnummernschilder hatte das Duo hingegen im Fahrzeug verstaut.

Polizei stellt Schmuggel-Zigaretten und 700 Euro Bargeld sicher

Wie auch weitere interessante Dinge: So wurden insgesamt 31.000 Zigaretten sichergestellt, die die beiden 45 Jahre alten Männer offenbar nach Deutschland eingeführt hatten, ohne dafür die notwendigen Steuern bezahlt zu haben.

Sie hatten in ihrem Auto zur Verschickung der Schmuggelware sogar schon Postversandtaschen vorbereitet. Einem der jeweils 45 Jahre alten Männer wurden zudem 700 Euro in bar abgenommen, die er in seiner Kleidung versteckt hatte.

Wohnung eines Verdächtigen an der Margit-Zinke-Straße durchsucht

All das genügte den Zivilfahndern für eine vorläufige Festnahme. Beide Männer, sie stammen aus Syrien und Polen, wurden zum PK 43 gebracht, kamen in der Nacht zu Mittwoch aber wieder frei, weil keine Haftgründe vorlagen. Die Durchsuchung der Wohnung eines Tatverdächtigen in der Margit-Zinke-Straße lieferte kein weiteres Beweismaterial.

Nun ermittelt die Zollfahndung wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Hehlerei.

