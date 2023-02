Fast 140.000 Euro mussten die Autofahrer 2022 an die Staatskasse überweisen – deutlich mehr als im Vorjahr. Woran das auch liegt.

Polizei Hamburg Bergedorfs Blitzer an der B 5 verdoppeln ihre Einnahmen

Bergedorf. Die beiden stationären Blitzer an der B5 in Bergedorf haben 2022 ihre Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt: Wie aus der Antwort der Verkehrsdirektion auf eine AfD-Anfrage hervorgeht, summieren sich die Verwarn- und Bußgelder der Anlagen Heidhorst/Boberg sowie Höhe Heckkatenweg gemeinsam auf fast 140.000 Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr 2021 waren es zusammen „nur“ gut 77.000 Euro.

Den Hauptteil der zusätzlichen Einnahmen erbrachte der Blitzer Höhe Heckkatenweg. Hier mussten Raser etwa 105.000 Euro an die Staatskasse überweisen. Zum Vergleich: im Jahr davor waren es etwas mehr als 52.000 Euro. Das Gerät in Boberg Höhe Heidhorst hatte 2021 etwa 25.000 Euro erbracht, in 2022 lagen die Einnahmen bei 34.000 Euro. Ein Grund für die eher geringe Zahl dürfte sein, dass derzeit auf dem Abschnitt der B 5 noch gebaut wird und dort auch häufig mobile Blitzer stehen.

Mehr Einnahmen durch die Blitzer an der B 5

Die erhöhten Einnahmen durch Temposünder gehen wohl auch auf den neuen Bußgeldkatalog zurück, der Ende 2021 in Kraft getreten ist und der auch bei den Knöllchen für Mehreinnahmen sorgt. Zu schnelles Fahren ist seitdem deutlich teurer. So werden beispielsweise 70 Euro fällig, wenn die Höchstgeschwindigkeit um 16 bis 20 km/h überschritten wird. Vorher waren es 30 Euro.

Bergedorfs Autofahrern bleibt nur ein kleiner Trost: Die beiden stationären Blitzer, die 2017 durch moderne Lasergeräte ersetzt wurden, sollen vorerst die einzigen Geräte im Bezirk bleiben. Auf die Frage, ob weitere Standorte geplant seien, heißt es knapp: „Derzeit nein.“