Bergedorfer Zeitung als E-Paper: Wir zeigen, wie die digitale Zeitung funktioniert

Bergedorf. Wer hat im Urlaub nicht schon einmal seine Zeitung schmerzlich vermisst? Schließlich interessiert viele Menschen auch in der Fremde, was in der Heimat gerade geschieht. Die aktuelle Zeitung auch unterwegs zu lesen, das ist möglich – und obendrein ganz einfach: mit dem E-Paper, der papierlosen Ausgabe der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung. Alles, was dafür benötigt wird, sind ein Smartphone, ein Tablet oder ein PC und ein Zugang zum Internet.

Weitere Vorteile des E-Papers gegenüber der gedruckten Zeitung: Es ist schon am Vorabend des Erscheinungstages verfügbar. Wer mag, kann sich Artikel vorlesen lassen. Außerdem ist es möglich, die Schriftgröße an die eigenen Lesegewohnheiten anzupassen. Eine Suchfunktion und die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen, helfen dabei, interessante Inhalte aufzuspüren und wiederzufinden. Und gut für die Umwelt ist papierloses Lesen natürlich auch.

Digitale Zeitung: Für Abonnenten der Bergedorfer Zeitung kostenlos

Für Abonnentinnen und Abonnenten der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung ist dieser Service übrigens mit keinen Zusatzkosten verbunden.

Wer jetzt neugierig geworden ist, sich aber noch ein bisschen Anleitung bei den ersten Schritten wünscht, kann sie bekommen. Am Dienstag, 21. Februar, gibt es in den Räumen der Bergedorfer Zeitung in der Chrysanderstraße 1 Beratung und Hilfe rund ums E-Paper. Expertinnen und Experten sind von 12 bis 16 Uhr vor Ort. Wer dabei sein möchte, kann sich unter Telefon 040/725 66 104 oder per E-Mail an aktionen@bergedorfer-zeitung.de anmelden und bekommt dann eine Uhrzeit vorgeschlagen. bz